"Матч был полутоварищеский"

Сборная Украины сыграла вничью с Сербией - 2:2 заключительный матч отбора на футбольное Евро-2020. Добытое очко позволило команде 43-летнего тренера Андрея Шевченко попасть в первую корзину при жеребьевке финальной части. Состоится 30 ноября, в румынском Бухаресте.

- Мы ожидали неистовых страстей и ада, которые нам должны были устроить сербские болельщики и местная сборная, - комментирует матч Сербия - Украина 60-летний Игорь Яворский, бывший нападающий тернопольской "Нивы". - А на самом деле оказалось, что Украину ожидала полутоварищеская игра при отсутствии болельщиков и с соперником, который почти прекратил бороться. Пожалуй, это повлияло на уровень нашей игры в начале тайма. Оказалось, хотя болельщики не пришли, сербы будут цепляться за свой шанс. Нашим нужна была половина тайма, чтобы это понять и начать играть в футбол.

В Белграде Шевченко экспериментировал с составом. Что показали люди, которые не всегда выходят в стартовом составе?

- Виктор Цыганков понравился в первом тайме, когда имел еще силы для борьбы. Затем растворился на футбольном поле. Сергей Сидорчук и Владимир Шепелев с Артемом Бесединым, вышедшие на замену, откровенно не впечатлили. Ребята не готовы бороться на тех скоростях, которые дают Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Вроде делали все правильно, но передерживали мяч, задерживали развитие атаки, не успевали за событиями на поле.

Как вам Роман Яремчук?

- Заметно, что парень разыгрался, поймал уверенность в собственных силах и забивает чуть ли не в каждой игре. В Белграде Роман играл на левом фланге, где обычно действует Коноплянка, но искал свой шанс и забил очень важный мяч. Понятно, что на Евро будут соперники другого уровня, и Яремчуку ни в коем случае не надо останавливаться на достигнутом. Ежедневный труд, совершенствование, и все придет - новый, более перспективный клуб и новый, более высокий уровень игры. Яремчук в этом отборе - один из тех, к кому возникает меньше всего претензий. К тому же парень самокритичен. Думаю, что к Евро линия нашего нападения будет в порядке. Проблема - защита. В этом матче защитники часто "теряли" форвардов соперника, чего не было в предыдущих играх. Однако это не повод для негатива - значение матча не позволяло игрокам настроиться, как в предыдущей игре против Португалии.

Футбол. Евро-2020. Квалификационный турнир. Национальные команды

Сербия - Украина - 2:2 (1:1)

17 ноября. Белград. Стадион "Райко Митич". 8 тыс. зрителей, рассчитан на 55 тыс. +16°С

Судья: Бобби Мэдден, Шотландия

Сербия - Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович. Тренер: Любиша Тумбакович

Украина - Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук. Тренер: Андрей Шевченко

Голы: Тадич, 9, с пенальти, Яремчук, 32, Митрович, 56, Беседин, 90+3