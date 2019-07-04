Мирон Маркевич - бывший главный тренер футбольной сборной Украины, заявил о готовности вернуться на должность. Это может произойти в случае провала нынешнего наставника Андрея Шевченко или после его каденции.

В жизни всякое случается. Даже тренер, который не имеет практики последние четыре сезона, может вернуться к работе. Михаил Фоменко тоже был без практики длительное время. Но, занимая ту же должность, что сейчас Маркевич, принял сборную.

Но это, скорее, исключение из правил. Тренер должен находиться в форме. Если ты не работаешь долгое время - потом нужно привыкать к работе. Даже после планового отпуска нужно время, чтобы снова войти в футбольное русло. А здесь речь идет о периоде в несколько лет.

Такие заявления звучат не совсем корректно. Заниматься менеджерской работой, смотреть футбол - это одно, а работать с командой - совсем другое. Мы стараемся быть футбольной державой. Поэтому нужно жить по футбольным законам, а не чьим-то желаниям.

Представьте ситуацию: спортсмен говорит публично, что не хочет тренироваться или участвовать в квалификации, а только соревноваться в Олимпийских играх. Разве такой подход приведет к результату? Вспомните, чем в основном завершаются возвращения великих боксеров? Таким путем точно успеха не достигают. Есть другие безработные тренеры с амбициями. Но для того, чтобы иметь хорошие предложения, нужна успешная практика. Есть тренеры, которые своей работой показали, что они заслуживают внимания. Нужно уважать людей. Иногда складывается впечатление, что Маркевич переоценивает свое значение для украинского футбола.

Нужно понимать, что ситуация в футболе меняется. Ничего не стоит на месте. Ментальность игроков становится другой, нужно совершенствовать тренировочный процесс. Догонять всегда непросто.

Маркевичу нужно напоминать о себе в информационном поле. Давно уже о Мироне Богдановиче ничего не говорили. Его заявление стало резонансным. В такой ситуации мне ближе и понятнее позиция Николая Павлова. Он официально объявил о завершении тренерской карьеры. Сейчас помогает другим коллегам.

Заявление Маркевича может давить на Шевченко. Но пока Андрей показывает себя стрессоустойчивым тренером. В свое время он был таким же игроком. В 18 лет смог заиграть в первой команде "Динамо", затем - сразу стал игроком основного состава "Милана". Думаю, Маркевич ему не конкурент.