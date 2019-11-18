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Максимов возглавил "Ворсклу"

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50-летний Юрий Максимов стал главным тренером полтавской "Ворсклы". Контракт подписан до конца сезона 2019-2020. На этом посту Максимов сменил Виталия Косовского.

В сезоне 2017-2018 "Ворскла" завоевала бронзовые награды чемпионата Украины и получила право играть в Лиге Европы. Это был пик команды, после которого нужна была перестройка игры команды. Тренер команды Василий Сачко не справился с этим и был отправлен в отставку после того, как команда не попала в топ-6 в прошлом сезоне. Его заменили на Косовского.

Новый тренер начал менять команду в плане организации игры и выбора футболистов. Полтавчане попрощались со знаковыми для себя игроками - Вячеславом Шарпаром, Богданом Шустом, Александром Чижовым, Леваном Кобахидзе. Перешли с силового футбола на комбинационный. Летом были приглашены довольно известные и квалифицированные футболисты. Усилить защиту должны были чемпион Латвии в составе "Риги" Владимир Баенко, капитан молодежной команды "Ливерпуля" испанец Хуан Гарсия и бывший игрок "Динамо" Зураб Очигава. Новым лидером середины поля должен был стать бразилец Луизао, которого взяли в аренду в "Порту". В свое время за этого игрока португальский клуб заплатил 3 млн евро. Но никто из новичков не смог проявить себя в полной мере.

По составу команда должна бороться за верхнюю шестерку, но в начале второго круга опустилась на дно турнирной таблицы. Из побед - только выход в четвертьфинал Кубка Украины. "Ворскла" не давала ни игры, ни результата. Создавалось впечатление, что игроки просто не понимали, что им делать на поле. Психологически потеряли веру в собственные силы. В такой ситуации понятно, что команде нужны изменения.

Из известных тренеров без работы был Юрий Вернидуб. Ему делали предложение, но он не захотел работать в Украине. Решил искать новые возможности развития за рубежом. Выбрал вариант с белорусским "Шахтером" из Солигорска.

Поэтому выбор руководителей "Ворсклы" пал на Юрия Максимова. С 2018 года специалист был без работы. Известный спасением "Кривбасса" от вылета из премьер-лиги в сезоне 2011-2012. Перед этим успешно работал в "Оболони", где смог адаптировать к взрослому футболу ряд молодых футболистов - Дениса Бойко, Николая Морозюка.

Максимов - мотиватор, который умеет достучаться до игроков, вселить им веру в собственные силы. У тренера за плечами опыт работы. Знает, как добиться успеха и какой футбол хочет видеть. Имеет качества кризисного менеджера, выводит команду со дна турнирной таблицы. Есть результаты работы с молодыми футболистами и с опытными игроками и легионерами.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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Дата
19
ноября

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