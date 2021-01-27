Макгрегор впервые проиграл нокаутом

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 1116
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 180
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 288
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 405
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 675
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 162
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 405
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 522
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 06:35

Макгрегор впервые проиграл нокаутом

  Комментировать
 

В ночь на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец 32-летний Конор Макгрегор проиграл сверстнику американцу Дастину Пуарье. В главном поединке турнира UFC257 американец победил ирландца техническим нокаутом во втором раунде.

Это был реванш между Макгрегором и Пуарье - в апреле 2015-го ирландец победил нокаутом в первом раунде.

Первый раунд остался за Конором. Дастин выдержал все удары соперника в стойке и клинче. А во втором раунде сам перешел в контрнаступление. После серии ударов он оказался на помосте и рефери остановил бой.

Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере, первое - нокаутом. Предыдущие разы проигрывал от удушающих и болевых приемов. Имеет 22 победы. У его соперника - 27 побед при шести поражениях.

Победа Пуарье разрушила планы президента UFC Дэйни Уайта организовать самый кассовый бой в истории UFC между Макгрегором и действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым из России.

Во время последнего боя Макгрегор получил травму правой ноги от многочисленных пропущенных лоукиков - низких ударов ногами. Поэтому на пресс-конференцию пришел с костылем. Конор предложил Дастину провести третий бой. Для обоих бойцов он точно будет выгоден в финансовом плане. На кону может стоять чемпионский пояс в легком весе. Он скоро станет вакантным, поскольку Нурмагомедов пока не намерен возобновлять карьеру.

- Я на несколько уровней выше этих ребят (МакГрегора и Пуарье. - ГПУ), побеждал их, - говорит Нурмагомедов Дейни Уайту после боя.

Другой вариант - бой за титул между американцами Дастином Пуарье и Майклом Чендлером.

Еще один вариант для Конора - поединок по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакьяо, чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Макгрегор за бой заработал 141 млн грн. Пуарье - 28 млн. Кроме того, каждый из бойцов получит процент продажи платных трансляций. Итоговый заработок ирландца может составлять 705 млн грн.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макгрегор впервые проиграл нокаутом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13428
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 7 Просмотров: 11196
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9522
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 8820
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 7866
Спорт
Основным нападающим "Динамо" будет Беседин
Основным нападающим "Динамо" будет Беседин Просмотров: 9
Российские атлеты чувствуют безнаказанность
Российские атлеты чувствуют безнаказанность Просмотров: 54
У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом
У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом Просмотров: 270
Берлускони предсказал будущее
Берлускони предсказал будущее Просмотров: 1683
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч Просмотров: 9
Больше всего комментируют
7
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1246
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть