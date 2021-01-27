Макгрегор впервые проиграл нокаутом

В ночь на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец 32-летний Конор Макгрегор проиграл сверстнику американцу Дастину Пуарье. В главном поединке турнира UFC257 американец победил ирландца техническим нокаутом во втором раунде.

Это был реванш между Макгрегором и Пуарье - в апреле 2015-го ирландец победил нокаутом в первом раунде.

Первый раунд остался за Конором. Дастин выдержал все удары соперника в стойке и клинче. А во втором раунде сам перешел в контрнаступление. После серии ударов он оказался на помосте и рефери остановил бой.

Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере, первое - нокаутом. Предыдущие разы проигрывал от удушающих и болевых приемов. Имеет 22 победы. У его соперника - 27 побед при шести поражениях.

Победа Пуарье разрушила планы президента UFC Дэйни Уайта организовать самый кассовый бой в истории UFC между Макгрегором и действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым из России.

Во время последнего боя Макгрегор получил травму правой ноги от многочисленных пропущенных лоукиков - низких ударов ногами. Поэтому на пресс-конференцию пришел с костылем. Конор предложил Дастину провести третий бой. Для обоих бойцов он точно будет выгоден в финансовом плане. На кону может стоять чемпионский пояс в легком весе. Он скоро станет вакантным, поскольку Нурмагомедов пока не намерен возобновлять карьеру.

- Я на несколько уровней выше этих ребят (МакГрегора и Пуарье. - ГПУ), побеждал их, - говорит Нурмагомедов Дейни Уайту после боя.

Другой вариант - бой за титул между американцами Дастином Пуарье и Майклом Чендлером.

Еще один вариант для Конора - поединок по правилам бокса с филиппинцем Мэнни Пакьяо, чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Макгрегор за бой заработал 141 млн грн. Пуарье - 28 млн. Кроме того, каждый из бойцов получит процент продажи платных трансляций. Итоговый заработок ирландца может составлять 705 млн грн.