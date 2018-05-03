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пятница, 04 мая 2018 05:40

"Ливерпуль" и "Реал" сыграют в финале Лиги чемпионов

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В финальном матче Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Поединок состоится 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе.

В 1981 году эти команды уже встречались в решающем матче за определение сильнейшей команды Европы. В Париже на стадионе "Парк принцев" тогда победил "Ливерпуль". Мяч был забит на 81-й минуте.

"Реал" в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Их тренер 45-летний Зинедин Зидан еще не проиграл ни одного противостояния на вылет в этом турнире. Предыдущие два его команда выиграла. В нынешнем - обошла трех европейских грандов, французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Ювентус" и немецкую "Баварию".

Зидану удается решить проблему перенасыщенности игроков победами и ограниченности состава, потому что летом команду покинули нападающий Мората и полузащитник Хамес Родригес. Но с каждым раундом мадридский клуб испытывал все большие проблемы. "Реал" едва не растерял преимущество над "Ювентусом" в четвертьфинале после выездных - 3:0. В полуфинале "Бавария" выглядела сильнее действующего обладателя трофея. Первый матч в Мюнхене "Реал" выиграл - 2: 1. Продемонстрировал стопроцентную реализацию и оставил впечатление команды с большим потенциалом, чем соперник, который просто не захотел раскрыть. Но в мадридском поединке "Бавария" доказала, что ровня "Реалу". Мюнхенцы выиграли центр поля, лучше контролировали мяч и комбинировали, меняли направление движения атаки, чаще били по воротам. Проблема в том, что голкипер "Баварии" Ульрайх допустил результативную ошибку, а его коллега из "Реала" Кейлор Навас в критический момент спас команду. Это и решило итог дуэли в поединке, где атака преобладала над обороной.

"Ливерпуль" определил ход ответной игры против итальянской "Ромы" после домашнего поединка.

Англичане выиграли - 5:2. Открыли счет в Риме, затем снова вышли вперед и закончили первый тайм - 2:1. Во втором гости позволили себе расслабиться, в обороне действовали близко к своим воротам и дали сопернику возможности для наступления. "Рома" выиграла - 4:2, ей не хватило одного мяча, но интриги в паре не было. Провал итальянской команды в середине выездной игры лишил противостояние значительной части интриги - ее можно было ожидать от столь интересных команд.

Футбол. Лига чемпионов 2017/18. 1/2 финала. повторные матчи

"Реал", Мадрид, Испания - "Бавария", Мюнхен, Германия - 2: 2 (первый матч - 1: 2); "Рома", Рим, Италия - "Ливерпуль", Англия - 4: 2 (2: 5).

Финал - 26 мая, суббота.

Киев, НСК "Олимпийский".

"Ливерпуль" - "Реал"

Автор:  Роман ШАХРАЙ
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