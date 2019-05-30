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пятница, 31 мая 2019 00:15

"Ливерпуль" будет фаворитом финала Лиги чемпионов

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1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Встретятся две английские команды. Лондонский "Тоттенхэм" будет противостоять "Ливерпулю" из одноименного города.

- "Ливерпуль" - фаворит, - говорит бывший форвард "Шахтера" 62-летний Виктор Грачев. - Команда лишь раз проиграла в чемпионате Англии, получив рекордное количество очков. "Ливерпуль" - стабильный. По подбору исполнителей подопечные Клоппа выглядят убедительнее. Но финал Лиги Европы показал: в противостоянии английских команд возможны любые сюрпризы. К тому же меня настораживает невероятный футбольный талант, сопровождающий "Тоттенхэм". В четвертьфинале с "Манчестер Сити" судья засчитал гол лондонцев, который могли отменить. И, вместо того, отменил мяч "Сити", которого вполне можно было "избежать". В полуфинале с "Аяксом" "Тоттенхэм" проиграл три тайма. Казалось, не имел никаких шансов, но сумел перевернуть матч за 45 минут с классическим голом на последних секундах. По опыту знаю, если команде так везет, то это непросто.

Игру будет вести "Ливерпуль". Подопечные Клоппа будут больше владеть мячом и угрожать воротам. "Тоттенхэм" будет полагаться на короткие волевые отрезки, когда команда станет перехватывать инициативу. Лондонцы надеются на скорость и резкость корейца Сона - творческий гений Кристиана Эрикссена.

Возможно возвращение Харри Кейна, сильнейшего форварда "Тоттенхэма", это больше психологический ход. Какой может быть форма у Кейна, если он пропустил полтора месяца? Сколько мячей забил Кейн "Ливерпулю" в этом чемпионате? Ни одного. И это, когда был здоров. У "Ливерпуля" есть сильный козырь. Мохаммед Салах травмировался в прошлогоднем финале. Он пропускал полуфинальный матч против "Барселоны". Представляете, какой он будет иметь заряд на игру?

Вроде все за "Ливерпуль". Но я вспоминаю Клоппа как человека, который постоянно проигрывает в финалах. Точно знаю, что нулевой ничьей в основное время не будет.

Футбол. Лига чемпионов 2018/19. Финал. 1 июня, суббота

"Тоттенхэм", Лондон, Англия - "Ливерпуль", Англия

22:00 по киевскому времени. Мадрид, Испания.

Стадион "Ванда Метрополитано", рассчитанный на 67 829 зрителей.

Судья: Дамир Скомина, 42 года, журналист

ТВ: "Футбол 1". Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Юрий СТРИГУН
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