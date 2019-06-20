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пятница, 21 июня 2019 00:55

Лидер молодежной сборной Украины может поехать в Италию

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Сборная Украины среди 20-летних выиграла Кубок мира по футболу. Отмечаем основных игроков команды и ее тренера.

Сергей Булеца, 20 лет.

Родился в селе Корытняны Закарпатской области, воспитанник школы "Динамо".

Позиция - атакующий полузащитник/правый полузащитник

Характеристики - замечательное видение поля, дальний удар, работоспособность

Стоимость – 1,5 млн грн

Положение в клубе: игрок дублирующего состава "Динамо". Тренерский штаб на позиции Булецы видит Шапаренко и Дуелунда. Может уйти в аренду в "Днепр-1", также интерес со стороны итальянского "Лечче"

Андрей Лунин, 20 лет.

Уроженец города Красноград Харьковской области, воспитанник "Металлиста" и "Днепра".

Позиция - голкипер

Характеристики - надежность, хладнокровие

Стоимость - 315 млн грн

Положение в клубе: принадлежит испанскому "Реалу", но прошлый сезон был арендован "Леганесом", где почти не играл. В новом сезоне может стать вторым вратарем "Реала"

Денис Попов, 20 лет.

Уроженец села Мигия Николаевской области, воспитанник "Динамо".

Позиция - центральный защитник

Характеристики - игра на втором этаже у обоих ворот, антропометрия, надежность

Стоимость – 1,5 млн грн

Положение в клубе: играет за дубль "Динамо". В следующем сезоне может стать конкурентом Никиты Бурды в первой команде

Даниил Сикан, 18 лет.

Родился в Житомире, воспитанник "Карпат".

Позиция - нападающий

Характеристики - ощущение гола, настойчивость

Стоимость - 6 млн грн

Положение в клубе: принадлежит "Шахтеру", но играет в аренде за "Мариуполь"

Георгий Цитаишвили, 18 лет.

Родился в Израиле, воспитанник школы "Динамо".

Позиция - фланговый полузащитник

Стоимость - 24 млн грн

Положение в клубе: больше играет за дубль "Динамо", но уже в отдельных матчах выходит за первую команду. Со временем имеет шанс заменить Виктора Цыганкова

Валерий Бондарь, 20 лет.

Родился в Харькове, воспитанник "Шахтера".

Позиция - центральный защитник.

Характеристики - надежности, умение страховать партнеров

Стоимость – 1,5 млн грн

Положение в клубе: играет за дубль "Шахтера", зимой был на сборах с первой командой, но в официальных матчах не играл. Если этим летом из клуба уйдут Ордец и Бондаренко, может получить шанс в первой команде

Ефим Конопля, 19 лет.

Родился в Донецке, воспитанник "Шахтера".

Позиция - правый защитник

Характеристики - работоспособность, умение участвовать в атаке

Стоимость – 1,5 млн грн

Положение в клубе: играет за дубль "Шахтера", в первую команду пока не приглашали

Александр Петраков, 61 год.

Родился в Киеве.

Тренер.

Карьера игрока: воспитанник "Динамо", играл за "Локомотив", Винница, СКА Киев, "Авангард", Ровно, "Днепр", Черкассы

Карьера тренера: "Торпедо", Запорожье, ЦСКА-2, Киев, "Спартак", Сумы, ФК "Винница", академия "Динамо".

С 2010 года работает в системе юношеских сборных Украины

Достижения: обладатель Кубка мира-2019 среди 20-летних, бронзовый призер Евро-2018 среди 19-летних

Известные игроки, с которыми работал: Денис Гармаш, Никита Бурда, Роман Яремчук, Виктор Коваленко, Артем Беседин, Эдуард Соболь, Игорь Харатин.

Концепция: сторонник надежной игры в защите, готов играть с тремя центральными защитниками, атака строится через длинные передачи и быстрые фланги.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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