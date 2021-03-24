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четверг, 25 марта 2021 00:36

Кубок мира по биатлону выиграли норвежцы

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21 марта завершился биатлонный сезон. Кубок мира выиграли норвежцы: у женщин - 30-летняя Тирил Экгофф, у мужчин - Йоханнес Бё, 27 лет.

Судьба титула среди мужчин решалась в последней гонке. Дебютант Кубка мира Стурла Лагрейд из Норвегии лидировал, опережая двукратного победителя Иоганнеса Бё на один балл. Последняя гонка сезона могла не состояться из-за сильного ветра. Начало перенесли, но не отменили. Бё финишировал третьим, Лагрейд - восьмым.

У женщин такого драматизма не было. С начала сезона лидировала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд. Однако с января Экгофф выиграла семь гонок подряд и досрочно стала победительницей.

Украина выдала обнадеживающий сезон. В начале казалось, что до Олимпиады-2022 женская сборная будет бегать тем же составом, что и восемь лет тому назад в Сочи - сестры Валентина и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Однако начавшаяся незаметно смена поколений близка к завершению.

Большим бонусом для женской сборной стала натурализированная белоруска 25-летняя Дарья Блашко. Она хорошо стреляла, но у нее были определенные проблемы с лыжным ходом. Однако ближе к финишу она устранила их. В следующем году Блашка может стать лидером сборной.

В сезоне 2021/22 вернется в команду Ирина Варвинец, 28 лет. Она пропустила два сезона, но неплохо заявила о себе в Кубке международного союза биатлонистов. Держит форму 34-летняя Елена Пидгрушная, которая своим впечатляющим финишем вырвала бронзовую медаль чемпионата мира в классической эстафете.

Лидер команды - 30-летняя Юлия Джима выиграла две серебряные награды на этапах Кубка мира - в индивидуальной гонке итальянской Антерсельве и спринте в чешском Нове Место.

Из минусов - провальный сезон для 35-летних сестер Семеренко. Никакой награды и даже подхода к пьедесталу. Анастасии Меркушино, 26 лет, стоит сделать выводы из прошлого сезона. Прекратить тренироваться у родителей, а стать членом команды. Потому что пока прогресса не видно.

У мужчин нет ярких вспышек, но есть стабильность. Только невезение в виде трех дополнительных патронов 24-летнего Антона Дудченко лишило нас бронзовой медали в эстафете на чемпионате мира. Стабильно в течение сезона выступал и Богдан Цымбал, 23 года. Качественный сезон провел 33-летний Артем Прима. Ни разу не выиграл медаль лидер команды 29-летний Дмитрий Пидручный, но несколько раз был близок к ней.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
25
марта

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