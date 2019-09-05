Коноплянка будет играть за "Шахтер"

29-летний Евгений Коноплянка, футболист сборной Украины, стал игроком донецкого "Шахтера". Соглашение рассчитано на три года. Предыдущий клуб Коноплянки, немецкий "Шальке" получит за это 120 млн грн. Игрок будет зарабатывать 60 млн грн в год. Подписал контракт с "Шахтером" на три года.

В "Шальке" Коноплянка не имел места в основе. Руководство немецкого клуба не рассчитывало на украинского полузащитника. Поэтому Евгений даже не готовился к сезону с командой, а поддерживал форму самостоятельно или с молодежной командой.

Все ждали перехода украинца в другой клуб. Однако никак не удавалось договориться. Главным претендентом на Коноплянку был турецкий "Бешикташ", но он взял другого игрока. Казалось, что Коноплянка останется без футбола минимум на полгода. Вмешался "Шахтер" и закрыл этот вопрос.

В этом переходе есть свои недостатки и возможные риски. Прежде всего, Коноплянке не очень просто стать своим в "бразильской" атаке чемпиона Украины. Еще со времен тренера Мирчи Луческу повелось, что система игры донецкой команды построена по принципу - украинцы защищаются, бразильцы атакуют. Из всех небразильцев в атакующей линии "Шахтера" мог закрепиться только армянин Генрих Мхитарян.

Построение игры "Шахтера" непростое. Нужно время, чтобы понять ее принципы. Не всем футболистам удается ее освоить. Если Тайсон и Марлос - индивидуалисты, которые действуют в интересах команды, то Коноплянка - индивидуалист, который играет сам за себя. Без работы на оборону и командных действий Евгению крайне трудно быть успешным в новой команде.

Коноплянка - опытный и квалифицированный игрок, но ему нужно время, чтобы восстановить форму. Он пропустил всю подготовку к сезону. Первый матч Лиги чемпионов уже 18 сентября. Тем более что начинается цикл сборных, который еще занимает неделю.

В "Шахтере" Коноплянку рассматривают как основного игрока на позиции левого атакующего полузащитника.

Владелец клуба Ринат Ахметов хотел его приобрести еще в 2012 году, когда команду покинул Виллиан. Но тогда выбор был сделан в пользу игрока "Металлиста" Тайсона. Коноплянка остался в "Днепре", не скрывая желания поехать в Европу. Туда он попал летом 2015 года. Украинца пригласила испанская "Севилья", победитель Лиги Европы. За два сезона в ее составе Евгений выиграл этот трофей еще раз, имел несколько неплохих матчей, но в целом ему не удалось показать себя ни в Испании, ни в немецком "Шальке", куда перешел в 2017-м. Поэтому европейский этап карьеры для Коноплянки можно считать неудачным. Свой потенциал он не раскрыл из-за нежелания учить язык и адаптировать стиль игры под современные условия. Следствие - конфликты с тренерами. В "Шахтере" футболист окажется в привычной среде чемпионата Украины, где можно играть на чистом таланте. И наконец выиграет этот турнир - потому что в "Днепре" это ему не удавалось.