"Игра киевлян на отбой разочаровала"

Киевское "Динамо" выиграло суперкубок Украины по футболу. Впервые - под руководством главного тренера Мирчи Луческу, 75 лет. Его нынешняя команда 25 августа победила бывшую, донецкий "Шахтер" — 3:1. После первого тайма киевляне вели — 2:1. Сначала за них мячи забили Карлос Де Пена и Жерсон Родригеш. Впоследствии Жуниор Мораес один гол отыграл. В конце второго тайма отличился динамовский нападающий Фран Соль.

- Луческу выбрал единственно правильную тактику на матч, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 59 лет. - "Динамо" сознательно действовало от обороны в расчете на контратаки и в надежде первыми открыть счет. План тренера киевлян сработал почти идеально. Но вчерашняя игра "Динамо" меня разочаровала.

За исключением Родригеша, в команде больше некого выделить. Возможно, еще стоит вспомнить голкипера. Игра киевлян произвела удручающее впечатление. Порой мне казалось, что на поле какие-то перволиговые "Балканы", а не один из грандов украинского футбола.

Нельзя играть весь второй тайм на отбой, лупить мяч куда попало. Технологически и эмоционально это яркая победа, а по качеству игры — очень низкая.

По опыту знаю, что такой выигрыш может только усугубить ситуацию. По большому счету — это незаслуженная победа. Лучше бы было поражение, которое указало бы команде, над чем надо работать. Такой выигрыш Суперкубка может стать преградой для развития. В конце концов, "Динамо "выигрывает этот трофей в третий раз подряд, а чемпионом в эти годы все равно становился"Шахтер".

Но Луческу - опытный тренер. Он все видит и понимает. Работы у него много. Надо серьезно работать над контролем мяча, взаимодействием игроков. Команда теряет мяч в простых ситуациях. Большое количество травмированных не может быть оправданием.

В чемпионате наступает трехнедельная пауза. Ее надо использовать с максимальной пользой. Иначе команда по качеству игры не сможет даже претендовать на второе место в чемпионате Украины. В еврокубках ситуация может быть еще хуже.

Другое дело - "Шахтер". Тренер не сумел переключить их с еврокубков (с 5 по 17 августа "Шахтер" провел три матча в Лиге Европы. - ГПУ) на поединки внутреннего чемпионата. Команде не хватает тяжелого форварда, способного продавить защиту. И старая беда — неумение менять тактику. Как только "Шахтер" начинает уступать в счете — жди беды.