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пятница, 18 октября 2019 00:30

Гвоздик сразится за два титула

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В ночь на 19 октября в Филадельфии, США, состоится объединительный бой в полутяжелом весе. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета украинец Александр Гвоздик, 32 года, встретится с россиянином 34-летним Артуром Бетербиевым - обладателем титула Международной боксерской федерации. Бой покажет телеканал "Интер". Начало программы "Большой бокс" в 4:30. Текстовая трансляция - gazeta.ua.

Соперники не проигрывали на профессиональном ринге, ярко выраженные нокаутеры. Выиграли на двух 31 бой, 28 нокаутов. Гвоздик имеет 17 побед, 14 нокаутов. Бетербиев все 14 проведенных поединков завершал досрочно.

Небольшой фаворит боя - украинский боксер. Он заметно преобладает над чеченцем в габаритах - выше на 6 см и на 7 см больше размах рук. Тактика на бой очевидна. Прямолинейный и однообразный Бетербиев будет действовать в агрессивной, атакующей манере. Он будет пытаться сокращать дистанцию, прижимать соперника к канатам и проводить свои комбинации. Будет особенно опасен в первой половине боя. Легкий на ногах Гвоздик будет держать соперника на дистанции и стараться его перебоксировать. Главное - перевести бой в поздние раунды. В них на первый план должна выйти лучшая функциональная готовность украинца.

В этом поединке Бетербиев может выиграть нокаутом. Гвоздик - по очкам и нокаутом. Можно ожидать один из лучших боксерских поединков года.

Соперники уже встречались в 2009-м на любительском турнире в Турции. Бетербиев тогда был одним из лучших боксеров мира. Гвоздик значительно уступал ему в опыте и достижениях.

- Бой остановили во втором раунде, - говорит Александр. - Я вышел на ринг со сломанным носом. Он начал кровоточить. Для меня это была первая поездка со сборной, а Бетербиев уже стал великим чемпионом-любителем. Я не был готов к этому противостоянию - ни ментально, ни физически. Меня бросили в клетку к тигру. Попросили выйти, чтобы получить опыт. Но это было 10 лет назад. Сегодня мы оба равные боксеры.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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