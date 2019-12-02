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вторник, 03 декабря 2019 06:45

Футбольная кукуруза

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60 лет назад Советский Союз осваивал целину и сеял кукурузу. Потому что так велела партия в лице ее руководителя Никиты Хрущева. Тот решил, что таким образом можно будет собирать гораздо больше зерна. Возразить руководителю, сказав, что в казахских степях пшеница не уродит, а кукуруза и подавно, некому было - карьера секретарей райкомов и председателей колхозов зависела не от умения вырастить и собрать урожай, а от способности выполнить команду начальства и отрапортовать, "дорисовав "нужные показатели.

То же самое происходит сейчас в украинском футболе, где последний тур 2019 года пройдет 15 декабря. И что с того, что будет мороз, и придется тратиться на подогрев полей, а затем - на их реставрацию? Что с того, что трибуны будут пустыми? Зрителей у нас и в нормальную погоду как кот наплакал. Почему было не сыграть тур чемпионата среди недели 3-4 декабря, чтобы закончить 8-го, а не 15-го? Во всей Европе в эти дни будут играть в футбол, а у нас - нет.

Почему так? Потому что благосостояние наших футбольных чиновников, подобно председателям колхозов советских времен, зависит не от количества зрителей на стадионах, а от способности этих чиновников без лишних вопросов выполнить глупую команду руководителей. Тех самых, которые сами никогда не играли в футбол и никогда не руководили футбольными клубами.

Но вернемся к кукурузе. Инициатора ее повсеместного внедрения сняли с должности после того, как начались проблемы с хлебом, очередь за которым следовало занимать с вечера. Какие трудности должны произойти в нашем футболе, чтобы им руководили хотя бы с толикой здравого смысла? Со зрителями, мизерное количество которых в протоколах бесстыдно завышается в разы? На самом деле зрителей на большинстве наших футбольных матчей меньше, чем футболистов, тренеров и других организаторов этого зрелища. Но этот зрительский неурожай, похоже, никого у нас по-настоящему не беспокоит. Все заняты - команды выполняют!

2 товарищеских матча проведет сборная Украины в марте следующего года. 27 марта - против Франции, 31-го - против Польши. Оба - в гостях.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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