Джокович выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля

Сербский теннисист 34-летний Новак Джокович победил на Уимблдонском турнире. В финальном матче обыграл итальянца Маттео Береттини в четырех партиях.

Качество игры серба в Лондоне по его стандартам было невысоко. И класс Джоковича позволяет ему сейчас побеждать, не применяя на корте 100% своих возможностей. Тем более, на травяном Уимблдоне, где реальную конкуренцию в 2021-м мог составить только швейцарец Роджер Федерер, 40 лет. Но он только вернулся в тур после двойной операции и остановился в четвертьфинале своего коронного турнира из серии "Большого шлема".

Джокович получил 20-й титул. Столько же имеют Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Все трое ведут борьбу за статус лучшего теннисиста в истории и должны заявиться на следующий "Шлем" - открытый чемпионат США, который стартует 30 августа.

Я знал, что в этом матче на кону стоит история, поэтому нервничал больше, чем обычно

Новак Джокович, о финальном поединке Уимблдона-2021