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четверг, 26 ноября 2020 00:21

Джокович в шестой раз стал лучшим теннисистом года

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Сербский теннисист Новак Джокович закончил сезон в статусе первой ракетки мира. Сделал это в шестой раз. Догнал по этому показателю американца Пита Сампраса, которому не было равных с 1993 по 1998 годы.

В 2020 году Джокович выиграл открытый чемпионат Австралии - турнир из серии "Большой шлем". Дошел до финала открытого чемпионата Франции - соревнования такого же масштаба. Победил на двух "Мастерс" - турнирах низшей категории. В начале года в составе сборной Сербии победил на командном чемпионате мира, обыграв в финальном матче принципиального соперника - испанца 34-летнего Рафаэля Надаля.

Джоковичу - 33. Он стал самым возрастным теннисистом, который закончил год первым. Кроме того, в этом возрасте серб выдал 29-матчевую серию без поражений. Она прервалась только техническим поражением в 1/8 финала открытого чемпионата США. Джоковича дисквалифицировали с турнира за непредумышленное попадание в линейного арбитра в неигровом эпизоде.

Нынешнюю неделю - 296-ю, Новак встретил в ранге первой ракетки мира. Рекордсмен - швейцарец Роджер Федерер, 39 лет. Он имеет 310 недель. Джокович должен опередить оппонента 8 марта. Помешать этому может "замораживание" рейтинга из-за пандемии.

Последний турнир 2020 года - итоговый, где собрались восемь лучших в году - Джокович проиграл в полуфинале. Его остановил австриец Доминик Тим, 27 лет. А главным героем соревнований стал россиянин 24-летний Даниил Медведев. Он выиграл все пять матчей - в частности у Джоковича, Надаля и Тима. Показал прекрасную физическую готовность, лишился прошлогодней нервности, что позволило ему принимать на корте максимально правильные решения. Вероятно, в 2021-ом Медведев выиграет свой первый турнир "Большого шлема".

С 2004 года Федерер, Надаль и Джокович никому не отдают титул первой ракетки мира. Исключение - 2016-й, когда лучшим стал британец Энди Маррей. Сейчас все трое в силу возраста уже не могут выдерживать конкуренцию со стороны молодых теннисистов на длительной дистанции. Поэтому будут концентрироваться на турнирах "Большого шлема". Федерер и Надаль выиграли их по 20 раз, Джокович - 17.

У женщин рейтинг возглавляет 24-летняя Эшли Барти из Австралии. Украинка Элина Свитолина, 26 лет, завершила сезон на пятом месте. Ее высшее достижение 2020 года - четвертьфинал открытого чемпионата Франции.

Следующий сезон должен был начаться в январе в Австралии. Но местные власти из-за пандемии пока запрещают въезд в страну иностранным спортсменам. Поэтому теннисный старт 2021 может быть отсрочен.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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