Дончане оказались не готовы к прессингу итальянцев

Донецкий "Шахтер" не сыграет в финальном матче Лиги Европы. 17 августа подопечные 58-летнего тренера Луиша Каштру уступили итальянскому "Интеру" в 1/2 финала - 0:5.

- "Шахтер" в матче против "Интера" стал жертвой слабого чемпионата Украины и отсутствия конкуренции за первое место, - говорит бывший нападающий дончан 63-летний Виктор Грачев. - Все знали, что итальянская команда будет безумно прессинговать. Но одно дело - знать, а другое - противодействовать. Никто и никогда не играл против "Шахтера" так, как это сделал "Интер". Наши стушевались под таким давлением. Иметь один удар в плоскость за всю игру - это антирекорд "Шахтера".

Однако я не обвиняю во всем горняков. Они на морально-волевых, при полном отсутствии конкуренции, находят в себе силы работать на тренировках и прогрессировать. Однако есть предел такому прогрессу. Дальше должен быть реальный соперник, который на практике покажет, что такое яростный 90-минутный прессинг. Только в противоборстве игрок начинает расти.

Соглашусь с Каштру. "Шахтер" перестал бороться, когда счет стал 2:0 в пользу итальянцев. Если до этого можно было говорить только об одной индивидуальной ошибке Пятова, который привел к первому голу, то потом они пошли серийно. Матвиенко, Степаненко и Хочолава просто потеряли концентрацию под непрерывным давлением соперника. Подвел Мораес. Он имел единственный момент в матче и мог делать счет 1:1, но попал в стоящего вратаря. А в следующей атаке "Интер" забил второй решающий гол.

Поражение болезненное, но оно поможет донецкой команде в будущем. Видимо, новый "Шахтер" будет уже без ветеранов - Марлоса, Тайсона, Мораеса. Они вряд ли изменятся после этой встречи. А вот Маркос Антонио, Соломон, Тете должны вынести уроки. И понять, что в футболе не разрешено никогда опускать руки.

Выступление "Шахтера" в евросезоне можно считать успешным.

Полуфинал еврокубка для команды из чемпионата Украины - это достижение. В 2018 и 2019 году команда под руководством бывшего наставника Паулу Фонсеки останавливалась в первом же раунде плей-оф еврокубков. Сейчас преодолела три, обыграв португальскую "Бенфику", немецкий "Вольфсбург" и швейцарский "Базель" - команды из чемпионатов развивающихся лучше, чем наша лига. Однако старые проблемы клуба Рината Ахметова никуда не делись - тактически команда жесткая. Если соперник позволяет демонстрировать атакующую игру и ломается - "Шахтер" феерит. Если оппонент создает неудобные условия для "донецких бразильцев", прочно "прихватывая" их в середине поля - чемпион Украины разваливается. Тогда сказываются проблемы в центре обороны и возвращаются разгромным счетом. Только в этом евросезоне их было три - от "Манчестер Сити", "Аталанты" и "Интера". Несбалансированный состав "Шахтера" отрицает реальность выполнения самых высоких задач в еврокубках.

Футбол. Лига Европы 2019/2020

1/2 финала

"Интер", Милан, Италия - "Шахтер", Донецк, Украина - 5:0

"Севилья", Испания - "Манчестер Юнайтед", Англия - 2:1

Финал

21 августа, пятница, в 22:00 по Киеву, Кельн, Германия

"Интер" - "Севилья"

ТВ: "Футбол 1"

Суперкубок Украины 2019/2020

25 августа, вторник

"Шахтер" - "Динамо"

21:00. Киев, НСК "Олимпийский"

ТВ: "Украина", "Футбол 1/2/3"

Чемпионат Украины 2020/2021

Премьер-лига. первый тур

21 августа, пятница

17:00 "Олимпик", Донецк - "Динамо" Киев

ТВ: "Футбол 2"

19:00 "Шахтер", Донецк - "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область

22 августа, суббота

14:00 "Львов" - "Минай", Ужгород ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Десна", Чернигов - "Заря" Луганск

ТВ: "Футбол 2"

19:30 "Александрия", Кировоградщина - "Мариуполь", Донецкая обл.

ТВ: "Футбол 2"

23 августа, воскресенье

14:00 "Ингулец", Петрово, Кировоградская обл. - "Днепр"

ТВ: "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" Полтава - "Рух", Львов

ТВ: "Футбол"