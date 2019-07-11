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пятница, 12 июля 2019 00:55

"Динамо" решило проблему с опорным полузащитником

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Одним из лучших футболистов киевского "Динамо" на предсезонном сборе в Австрии является 23-летний Мохаммед Кадири. Несколько недель назад он подписал контракт с вице-чемпионом Украины на четыре года. В киевском клубе будет играть под номером 6. Контракт футболиста из Ганы принадлежал австрийской "Аустрии", но сезон 2018/19 Кадири выступал в России за тульский "Арсенал" на правах аренды. "Динамо" заплатило за африканца 45 млн евро.

Кадири играет на позиции опорного полузащитника, хотя может действовать также в центре защиты. В Австрии в нем видели больше защитника, а вот в России выходил в полузащите, где смог проявиться с лучшей стороны. Скаут "Динамо" Александр Заваров ездил в Тулу наблюдать за игрой Мохаммеда. Судя по тому, что киевский клуб выкупил контракт футболиста - просмотр был удачный.

На собрании динамовский тренер Александр Хацкевич активно использовал Кадири на обеих позициях. В первой игре против румынской "Ботошани" ганец выступил на позиции центрального защитника. Было видно, что навыков игры на этой позиции ему не хватает. Тренерский штаб понял это быстро, потому что во всех последующих играх Кадири выходил на позиции именно опорного полузащитника.

Проблема опорного полузащитника болезненна для "Динамо". Со времен Огнена Вукоевича в Киеве нет профильного игрока на этой позиции - с умением заниматься исключительно разрушением, вычищать опорную зону, цементировать середину поля.

Кадири имеет мощные физические данные. Рост ганца - 186 см. В воздухе или силовой борьбе он чувствует себя уверенно. Длинные ноги помогают хорошо играть в отборе, корпусом умеет оттеснить соперника от мяча. Еще одна важная черта новичка "Динамо" - хладнокровие. Кадири не боится брать на себя ответственность, подстраховывает партнеров. Максимально уверен в себе, но действует без авантюр.

Из минусов стоит отметить игру на атаку. Пока Кадири почти не ходит вперед. Может двигаться к воротам соперника, если есть пространство. С началом атак или хорошей передачей есть проблемы.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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