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пятница, 09 августа 2019 07:15

"Динамо" проиграло "Брюгге" первый матч

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74-летний Мирча Луческу, бывший тренер донецкого "Шахтера", может возглавить киевское "Динамо". Такую информацию распространила ведущая румынская спортивная газета. Достоверность ее сомнительна. Но бесспорный факт - сейчас позиции 45-летнего Александра Хацкевича, главного тренера "Динамо", пошатнулись.

Для белоруса наступил решающий период. В течение недели его команда сыграет два ключевых матча. Оба - дома. 10 августа - против донецкого "Шахтера", 13-го - повторный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Если потерпит неудачу, у президента клуба Игоря Суркиса будет время, чтобы наконец пригласить в команду нового наставника. Поединок четвертого тура чемпионата Украины "Мариуполь" - "Динамо" перенесен с 17 августа на 25 сентября. Наиболее очевидным кандидатом на замену Хацкевича кажется Юрий Вернидуб - бывший тренер луганской "Зари", в настоящее время безработный.

Хацкевич может спастись прежде всего общей победой над "Брюгге". Первый матч в гостях его команда проиграла - 0:1. Пропустила единственный гол на 37-й минуте. Это был позорный период встречи для гостей - вторая половина первого тайма. Соперник владел полным преимуществом, динамовцы не могли выйти из обороны, "связать" несколько передач, проигрывали подборы. Поэтому атаки бельгийцев были безостановочные. Следствие - нарушение правил Александром Караваевым в своей штрафной площадке и пенальти.

С другой стороны, Хацкевич может защищаться удачным стартом матча от "Динамо". В первые 15 минут киевляне играли в хорошую позиционную атакующую игру, были моменты, чтобы забить. Однако соперник уже тогда отвечал своими атаками, а когда повысил скорость - "Динамо" развалилось.

Тренер киевлян на этот раз не стал медлить с заменами.

Выход Цыганкова и особенно Родригеша показал отсутствие системного подхода к построению игры со стороны тренерского штаба. Игрок сборной Люксембурга в пятницу подписал контракт с клубом, в воскресенье - провел первую тренировку, а во вторник - старательно отбегал тайм в Брюгге. Хацкевич отдал ему преимущество над Франом Солем, надеясь на индивидуальное мастерство Родригеша, умение обыграть один в один и выйти к воротам. Такой ситуации не возникло. Зато неспособность динамовцев разыграть быстрые контратаки после перехвата мяча подчеркнула беспомощность команды, отсутствие тренерской руки - футболисты не знают, что делать в таких эпизодах.

Однако ситуация не безнадежна. В игре "Брюгге" - "Динамо" общий уровень футбола был невысок. Бельгийцы имеют более сильного тренера, а украинцы - состав. Теперь Хацкевич должен нащупать оптимальное сочетание футболистов на повторный поединок, надеяться на набор формы Цыганковым и ввести Цитаишвили в список запасных игроков. Динамовцы непременно отреагируют на море критики, которая посыпалась на них после бельгийского поединка. Но неизвестно - смогут ли провести на высоком уровне два важных матча за три дня.

Футбол. Лига чемпионов

Третий, предпоследний, квалификационный раунд. Первый матч

"Брюгге", Бельгия - "Динамо", Киев, Украина - 1:0 (1:0)

6 августа. Брюгге. Стадион "Ян Брейдель". 29 000 зрителей, рассчитан на 29 042. +21°C.

Судья Хавьер Фернандес Эстрада, Испания

"Брюгге": Миньйоле - Мата, Дели, Митрович, Соболь - Ритс, Вормер-к, Ванакен - Тау, Бонавентуре (Схрейаерс, 65) - Окереке. Тренер: Филипп Клеман.

"Динамо": Бойко - Кенджора, Бурда, Кадар, Миколенко - Сидорчук-к - Гармаш, Буяльский, Караваев (Цыганков, 46), Вербич (Де Пена, 65) - Беседин (Родригеш, 46). Тренер: Александр Хацкевич, Беларусь

Гол: Ванакен, 37, с пенальти

Предупреждение: Дели, 21 Бонавентуре, 39, Гармаш, 41, Кенджора, 44, Вербич, 61, Родригеш 68, Сидорчук, 70

Чемпионат Украины 2019/20

Третий тур

10 августа, суббота

"Динамо" Киев - "Шахтер", Донецк

17:00. Киев. НСК "Олимпийский", рассчитанный на 70 050 зрителей. Прогноз погоды: +25°C

Судья: Ярослав Козик, 38 лет, Мукачево

ТВ: "2+2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Роман ШАХРАЙ
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Дата
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