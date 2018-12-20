"Динамо" получило более легкого соперника, чем "Шахтер"

В 1/16 финала Лиги Европы по футболу киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом", а донецкий "Шахтер" — с немецким "Айнтрахтом" из Франкфурта. Первые матчи — 14 февраля. "Динамо" его проведет на выезде, "Шахтер" — в Украине. Повторные поединки состоятся 21 февраля в Киеве и Франкфурте.

— "Олимпиакос" — удобный соперник для "Динамо", — говорит телекомментатор Роберто Моралес, 42 года. — Главный греческий гранд является таким в настоящее время лишь исторически. До прошлого сезона они взяли семь чемпионских титулов подряд. В нынешнем — идут вторыми, но отстают от лидера, ПАОКа, на восемь очков. Кризис не только у команды, но и в клубном руководстве. Там довольно посредственный состав.

Тренер Педру Мартинш пытается построить крепкую, надежную игру. Активно работает через фланги. "Олимпиакос" не имеет качественных форвардов. Если летом команда не сделала дорогих хотя бы по греческим меркам приобретений, то трудно на это рассчитывать зимой.

Против соперника "Динамо" и календарь: 10 февраля выездная игра с ПАОКом, 14-го — с "Динамо", 17-го — дома против действующего чемпиона АЕКа. Потом три дня отдыха и матч в Киеве.

"Айнтрахт" переживает хороший период.

— Показывает интенсивный, силовой футбол, много навесов, постоянная острота у ворот соперников после "стандартов". В свой правильный футбол играет Джонатан де Гузман, в атаке есть вице-чемпион мира Анте Ребич. Сербский нападающий 20-летний Лука Йович в чемпионате Германии забил 10 мячей, в Лиге Европы — пять. Но для меня главная звезда команды — француз Себастьен Алле, 24 года. Этот форвард поражает. Он выполняет много самых разнообразных действий. И все качественно, иногда доминирует на поле. Футболист готов к топ-продаже.

Поэтому "Айнтрахт" — это большая сила, их тренер Адольф Гюттер с "Янг Бойз" уже обыгрывал "Шахтер" в прошлом году в августе. Но все же команда типична для нынешних немцев. Большинство представителей тамошнего чемпионата чувствительны к контролируемой аритмии, к сильным индивидуально соперникам — таким, как Марлос и Тайсон. Форма двух лидеров атаки "Шахтера", скорее всего, решит судьбу противостояния.

6 матчей группового турнира Лиги Европы 2018/19 выиграл "Айнтрахт" в соперничестве с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и кипрским "Аполлоном" и вышел в 1/16 финала с первого места.

"Олимпиакос" стал вторым. Уступил испанскому "Бетису", однако опередил итальянский "Милан", обыграв его в решающем матче дома — 3:1.

Футбол. Лига чемпионов 2018/19. 1/8 финала. Первые матчи

12 февраля, вторник

"Манчестер Юнайтед", Англия — "Пари Сен-Жермен", Париж, Франция

"Рома", Рим, Италия — "Порту", Португалия

Повторные матчи эти пары команд проведут 6 марта, среда

13 февраля, среда

"Тоттенхэм", Лондон, Англия — "Боруссия", Дортмунд, Германия

"Аякс", Амстердам, Нидерланды — "Реал", Мадрид, Испания

Повторные матчи эти пары команд проведут 5 марта, вторник

19 февраля, вторник

"Ливерпуль", Англия — "Бавария", Мюнхен, Германия

"Лион", Франция — "Барселона", Испания

Повторные матчи эти пары команд проведут 13 марта, среда

20 февраля, среда

"Атлетико", Мадрид, Испания — "Ювентус", Турин, Италия

"Шальке", Гельзенкирхен, Германия — "Манчестер Сити", Англия

Повторные матчи эти пары команд проведут 12 марта, вторник