"Динамо" и "Шахтеру" не повезло со жребием

В четверг, 11 марта, "Динамо" и "Шахтер" будут играть первые поединки 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Киевляне примут испанский "Вильярреал" (начало матча - 19:55 по Киеву, телетрансляция - "Футбол 1"), а дончане на выезде будут противостоять итальянской "Роме" (22:00 по Киеву, телетрансляция - "Футбол 2", текстовая трансляция - gazeta.ua).

Донецкий клуб попал в кризис. В чемпионате Украины проиграли "Заре", в Кубке - перволиговому "Агробизнесу". В случае поражения от "Ромы" могут уволить тренера Луиша Каштру. Тогда, вероятно, его до конца сезона займет Дарио Срна - один из клубных директоров. На перспективу ведутся переговоры с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.

В "Динамо" с результатами все хорошо. Побеждают и в чемпионате, где лидируют, имея четыре очка преимущества над "Шахтером", и в Кубке Украины. Но в последнем турнире одолели "Колос" только в серии пенальти. Подопечные тренера Мирчи Луческу имеют проблемы, когда нужно противостоять насыщенной обороне соперника.

- Жребий для украинских команд достаточно сложный, - говорит 34-летний Леон Вургафта, журналист интернет-портала ua-football.com. - "Рома" - крепкая команда. Ее тренер Паулу Фонсека три года работал в "Шахтере". Команда опасна, когда имеет пространство для контратак. Тренер "Вильярреала" Унаи Эмери - король Лиги Европы. С 2014-го по 2016 годы выигрывал ее с испанской "Севильей". Сейчас выигрыш турнира позволит "Вильярреалу" попасть в следующем сезоне в Лигу чемпионов. Сделать это благодаря успешному выступлении в чемпионате практически невозможно.