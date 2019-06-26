"Динамо" и "Шахтеру" надо продавать чемпионов мира

Среди 20-летних футболистов сборной Украины, чемпионов мира, больше всего шансов реализоваться имеет вратарь Андрей Лунин. Со временем он на долгий срок может закрыть позицию вратаря для национальной команды. Главные достоинства Андрея - хладнокровие, уравновешенность, не завышенная самооценка.

Импонирует защитник Валерий Бондарь. Сила этого игрока в том, что имеет лидерские качества. Их можно получить, они даются только от природы. Кроме того, Валерий хорошо читает игру. Динамовец Денис Попов чем-то похож на Бондаря, только есть аспекты в тактических моментах. Денис слишком эмоциональный, это мешает. Думаю, со временем именно пара Бондаря и Попова должна стать основной в сборной Украины.

Четвертый игрок, в котором вижу перспективу - Ефим Конопля из "Шахтера". Возможно, он не сыграл в финале: корейцы (соперник Украины в решающем матче Кубка мира, наши выиграли - 3:1. - ГПУ) блокировали его добавления к атаке. Позиция правого защитника уже не один год является проблемной в сборной Украины и в "Шахтере". Если Конопле дадут шанс - он его использует.

Что касается других игроков - сложнее определять. Многое будет зависеть от позиции клубов. Если они будут давать молодым футболистам играть или отправят их в аренду для игровой практики, у многих может получиться. Если будут сидеть в запасе и играть только за молодежные команды - со временем мы можем забыть о большинстве чемпионов мира. Должна быть игровая практика, даже не в статусных клубах. В свое время Александр Зинченко поехал в "Уфу". Это помогло ему в дальнейшей карьере. По моим подсчетам, футболисту нужно сыграть пять-шесть матчей перед тем, как молодой игрок почувствует уверенность в себе.

Важно для каждого в новом сезоне играть за клуб, где он будет иметь поддержку главного тренера. Именно тренерский штаб должен видеть перспективу по конкретному игроку, желать пригласить его. Для молодых футболистов доверие тренера, а не статус клуба имеет главное значение.

В "Шахтере" атака строится на бразильских футболистах. В "Динамо" Александр Хацкевич имеет свое видение футбола. Не все игроки могут подойти под эти параметры. Есть примеры тех же Яремчука, Зинченко, Малиновского, которые не были особенно нужны нашим грандам, но в Европе себя нашли. Поэтому "Динамо", "Шахтеру" или даже "Днепру-1" стоит думать о том, чтобы в случае чего продать триумфаторов молодежного мундиаля. Только вот цена должна быть соответствующая. Если найдется клуб, который будет готов платить хорошие деньги - стоит подумать над предложением. Особенно если перспективы в первой команде не самые лучшие.

Также чемпионам мира важно не утонуть в славе. Молодежные соревнования - это только возможность пробиться во взрослый футбол. Победа в Польше должна остаться в прошлом, а сегодня все игроки должны работать по максимуму, чтобы получить возможность играть в больших клубах и на серьезном уровне. Другого такого шанса может и не быть.