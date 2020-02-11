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четверг, 13 февраля 2020 06:10

Далакян выиграл бой со сломанной рукой

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8 февраля 32-летний Артем Далакян, один из двух действующих украинских чемпионов мира среди боксеров-профессионалов, провел четвертую успешную защиту титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 50,8 кг. По единогласному судейскому решению он победил венесуэльца Хосбера Переса. Очередная домашняя победа над таким соперником Артему ничего не дала.

На профессиональном ринге Перес одержал 17 побед. Из них только три соперника имели положительную разницу побед и поражений. До Далакяна 25-летний венесуэлец встречался только с одним серьезным оппонентом - бывшим претендентом на чемпионский титул колумбийцем Робером Баррерой. Перес тот бой проиграл.

Далакян имел очевидное преимущество на протяжении всего боя. И, наверное, нокаутировал бы Переса, но во втором раунде травмировал правую руку. Позже оказалось - перелом.

В весе, где выступает Далакян, планируют провести третий сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В позапрошлом году победителем стал Александр Усик. Украинец тогда объединил четыре титула и получил звание абсолютного чемпиона мира. Далакян заявил о готовности принять участие в третьем сезоне WBSS при условии, что там будут выступать другие чемпионы и определится абсолютный победитель. Для Далакяна это оптимальная возможность, ведь драться с малоизвестными боксерами - только локализовать свою карьеру.

Есть еще один путь развития. 7 февраля в Панаме определился "временный" чемпион WBA. Им стал панамец 34-летний Луис Консепсьон. Встреча с ним также стала бы шагом вперед для Далакяна.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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