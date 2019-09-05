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пятница, 06 сентября 2019 00:25

Что будет с "министерством биатлона"?

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Новая власть сделала то, что обещала, - ликвидировала Министерство молодежи и спорта, объединив его с Министерством культуры. Какие это будет иметь последствия? Пока неизвестно, но уже сейчас можно точно сказать, что в бюджете следующего года в финансировании спорта неизбежны изменения. Какие именно?

Начнем с того, что есть сейчас. Министерство молодежи и спорта в последние годы можно было смело называть "министерством биатлона" - значительная часть финансирования и почти все финансирование зимних видов спорта отдавалось под него. В этом виде появилась возможность не только обеспечивать спортсменов всем необходимым и проводить для них недешевые зарубежные сборы, но и приглашать иностранных тренеров и делать "украинцами" российских биатлонистов.

Взамен бывший министр ездил с руководителем биатлонной федерации на соревнования по всему миру, чтобы сфотографироваться с биатлонистами или биатлонистками в случае получения ими хоть каких-то медалей. Зато разговоры о строительстве современного биатлонного центра хотя бы на уровне соседней Беларуси так и остались ими. Не иначе как все деньги ушли на россиян.

Новый "объединенный" министр к спорту якобы не просто безразличен, а очень безразличен. В свое время, работая в руководстве группы телеканалов Виктора Пинчука, он закрыл на них все спортивные программы, а специализированный телеканал "Мегаспорт" был переименован и теперь по нему крутят малобюджетные познавательные программы третьей свежести. Поэтому надеяться на увеличение финансирования спорта вряд ли стоит. Разве что распределение "спортивного" бюджета изменится, и государство начнет достойно финансировать не только биатлон, но и другие виды спорта, которые нынче на голодном пайке. Почему нет? Обещают же улучшения!

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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