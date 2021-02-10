Чемпионом Украины станет "Шахтер"

Нападающие "Динамо" не умеют выбирать позиции

13 февраля возобновляется чемпионат Украины по футболу среди команд премьер-лиги. "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко.

- Думаю, чемпионом станет донецкая команда, - говорит бывший футболист и тренер Игорь Яворский, 61 год. - В "Шахтере" выступают самые дорогие спортсмены. Они все делают лучше, чем "динамовцы" - скорее бегут, скорее думают и прогрессируют. Добавьте к этому большую психологическую уверенность. "Шахтер" выиграет четыре последних чемпионата Украины.

В "Динамо" все с надрывом - малейшая ошибка, неуверенность в решающий момент могут привести к проигрышу титула. Луческу на сборах пробовал футболистов в необычных позициях. Левый защитник Виталий Миколенко играл даже опорника. Это все от того, что резервов для усиления игры у "Динамо" мало.

У "Динамо" проблема с нападающим. Как ее решить?

- Мне это неизвестно. Я долгое время играл нападающим и не вижу у киевских форвардов способности забивать 20 мячей за сезон. Потому что Артем Беседин и Владислав Супряга не умеют выбирать позицию. Суетятся, бегают, стараются, а на выходе - ноль.

Лидер "Шахтера" Тайсон неубедительно выглядел осенью. 10 матчей - два забитых мяча. Как он проявит себя, когда до конца контракта остается три с половиной месяца?

- Я всегда считал, что тренер должен ставить в состав сильнейших. И не надо смотреть на срок действия контракта. Если Тайсон будет играть лучше чем Соломон - пусть он и выходит. Потому что у нас есть неправильная тактика "наигрывать" футболиста, потому что у другого через полгода заканчивается контракт. Команда в итоге может недобрать очки. Тот, кого наигрывают, выглядит бледно, а сильного маринуют на скамье запасных или вообще в дубле. А потом оказывается, что тот, кого наигрывали, так и не "наигрался".

Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту". Это - потеря для "Шахтера"?

- Никто не знает истинного потенциала Коваленко. Был ли он действительно талантливым украинским игроком, как когда-то говорил Луческу, или он показал максимум за время своего пребывания в "Шахтере"? Потому что мы все помним, как Виктор начинал. В юношеской Лиге чемпионов поражал ворота соперников чуть ли не в каждом матче. А потом стал жертвой завышенных ожиданий болельщиков. Я склоняюсь ко второму варианту.

Футбол. Календарь второй части сезона 2020/21

Чемпионат Украины. Премьер-лига.

Четырнадцатый тур

13 февраля, суббота

14.00 "Минай", Ужгород - "Львов"

14.00 "Заря" Луганск - "Десна", Чернигов

17.00 "Динамо" Киев - "Олимпик", Донецк

17.00 "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Шахтер", Донецк

14 февраля, воскресенье

14.00 "Мариуполь", Донецкая обл. - "Александрия", Кировоград

17.00 "Днепр-1" - "Ингулец", Петрово, Кировоградская обл.

17.00 "Рух", Львов - "Ворскла", Полтава

Пятнадцатый тур

19 февраля, пятница

19.00 "Олимпик" - "Днепр-1"

20 февраля, суббота

14.00 "Мариуполь" - "Заря"

17.00 "Александрия" - "Минай"

19.30 "Львов" - "Колос"

21 февраля, воскресенье

14.00 "Ингулец -" Ворскла "

17.00 "Шахтер" - "Рух"

19.30 "Десна" - "Динамо"

Шестнадцатый тур

26 февраля, пятница

19.00 "Десна" - "Ингулец"

27 февраля, суббота

14.00 "Мариуполь" - "Днепр-1"

17.00 "Ворскла" - "Александрия"

19.30 "Колос" - "Рух"

28 февраля, воскресенье

14.00 "Минай" - "Олимпик"

17.00 "Шахтер" - "Заря"

19.30 "Львов" - "Динамо"

Семнадцатый тур - дальше указан базовый день, время начала матчей будет определяться по ходу турнира

6 марта, суббота

"Мариуполь" - "Ворскла"

"Днепр-1" - "Александрия"

"Ингулец" - "Колос"

"Рух" - "Десна"

"Заря" - "Львов"

"Динамо" - "Минай"

"Олимпик" - "Шахтер"

Восемнадцатый тур

13 марта, суббота

"Минай" - "Ингулец"

"Львов" - "Рух"

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Александрия" - "Олимпик"

"Мариуполь" - "Колос"

"Заря" - "Динамо"

"Шахтер" - "Десна"

Девятнадцатый тур

20 марта, суббота

"Ворскла" - "Олимпик"

"Мариуполь" - "Минай"

"Ингулец" - "Александрия"

"Десна" - "Днепр-1"

"Колос" - "Заря"

"Динамо" - "Рух"

"Львов" - "Шахтер"

Двадцатый тур

3 апреля, суббота

"Мариуполь" - "Ингулец"

"Днепр-1" - "Львов"

"Минай" - "Колос"

"Десна" - "Олимпик"

"Движение" - "Заря"

"Александрия" - "Динамо"

"Ворскла" - "Шахтер"

Двадцать первый тур

10 апреля, суббота

"Рух" - "Минай"

"Ворскла" - "Львов"

"Олимпик" - "Колос"

"Десна" - "Александрия"

"Заря" - "Ингулец"

"Динамо" - "Днепр-1"

"Мариуполь" - "Шахтер"

Двадцать второй тур

17 апреля, суббота

"Ингулец" - "Рух"

"Мариуполь" - "Олимпик"

"Львов" - "Александрия"

"Колос" - "Днепр-1"

"Минай" - "Десна"

"Ворскла" - "Заря"

"Шахтер" - "Динамо"

Двадцать третий тур

24 апреля, суббота

"Мариуполь" - "Рух"

"Днепр-1" - "Минай"

"Колос" - "Ворскла"

"Львов" - "Десна"

"Заря" - "Олимпик"

"Динамо" - "Ингулец"

"Александрия" - "Шахтер"

Двадцать четвертый тур

1 мая, суббота

"Олимпик" - "Ингулец"

"Мариуполь" - "Львов"

"Рух" - "Александрия"

"Десна" - "Колос"

"Заря" - "Минай"

"Ворскла" - "Динамо"

"Шахтер" - "Днепр-1"

Двадцать пятый тур

8 мая, суббота

"Ингулец" - "Львов"

"Рух" - "Олимпик"

"Александрия" - "Колос"

"Ворскла" -"Десна"

"Днепр-1" - "Заря"

"Динамо" - "Мариуполь"

"Минай" - "Шахтер"

Двадцать шестой тур

15 мая, суббота

"Львов" - "Олимпик"

"Днепр-1" - "Рух"

"Мариуполь" - "Десна"

"Заря" - "Александрия"

"Колос" - "Динамо"

"Шахтер" - "Ингулец"

"Минай" - "Ворскла"

Кубок Украины

1/4 финала - 3 марта, среда

1/2 финала - 21 апреля, среда

Финал - 12 мая, среда, в Тернополе

Матчи национальной команды Украины

Лучшие матчи Кубка мира-2021

24 марта, среда

Франция - Украина, Париж

28 марта, воскресенье

Украина - Финляндия, Львов

31 марта, среда

Украина - Казахстан, Львов

Товарищеские матчи

23 мая, воскресенье

Украина - Бахрейн

3 июня, четверг

Украина - Северная Ирландия

7 июня, понедельник

Украина - Кипр

Лига чемпионов 2020/21 - матчи по вторникам и средам

1/8 финала

16/17 и 23/24 февраля, первые матчи

9/10 и 16/17 марта, повторные матчи

1/4 финала

19 марта, пятница - жеребьевка

6/7 апреля - первые матчи

13/14 апреля - повторные матчи

1/2 финала

19 марта, пятница - жеребьевка

27/28 апреля - первые матчи

4/5 мая - повторные матчи

Финал - 29 мая, суббота, в Стамбуле, Турция

Лига Европы 2020/21 - матчи по четвергам

1/16 финала

18 февраля - первые матчи

25 февраля - повторные матчи

1/8 финала

26 февраля, пятница - жеребьевка

11 марта - первые матчи

18 марта - повторные матчи

1/4 финала

19 марта, пятница - жеребьевка

8 апреля - первые матчи

15 апреля - повторные матчи

1/2 финала

19 марта, пятница - жеребьевка

29 апреля - первые матчи

6 мая - повторные матчи

Финал -26 мая, среда, в Гданьске, Польша