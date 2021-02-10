Чемпионом Украины станет "Шахтер"

Нападающие "Динамо" не умеют выбирать позиции
13 февраля возобновляется чемпионат Украины по футболу среди команд премьер-лиги. "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко.
- Думаю, чемпионом станет донецкая команда, - говорит бывший футболист и тренер Игорь Яворский, 61 год. - В "Шахтере" выступают самые дорогие спортсмены. Они все делают лучше, чем "динамовцы" - скорее бегут, скорее думают и прогрессируют. Добавьте к этому большую психологическую уверенность. "Шахтер" выиграет четыре последних чемпионата Украины.
В "Динамо" все с надрывом - малейшая ошибка, неуверенность в решающий момент могут привести к проигрышу титула. Луческу на сборах пробовал футболистов в необычных позициях. Левый защитник Виталий Миколенко играл даже опорника. Это все от того, что резервов для усиления игры у "Динамо" мало.
У "Динамо" проблема с нападающим. Как ее решить?
- Мне это неизвестно. Я долгое время играл нападающим и не вижу у киевских форвардов способности забивать 20 мячей за сезон. Потому что Артем Беседин и Владислав Супряга не умеют выбирать позицию. Суетятся, бегают, стараются, а на выходе - ноль.
Лидер "Шахтера" Тайсон неубедительно выглядел осенью. 10 матчей - два забитых мяча. Как он проявит себя, когда до конца контракта остается три с половиной месяца?
- Я всегда считал, что тренер должен ставить в состав сильнейших. И не надо смотреть на срок действия контракта. Если Тайсон будет играть лучше чем Соломон - пусть он и выходит. Потому что у нас есть неправильная тактика "наигрывать" футболиста, потому что у другого через полгода заканчивается контракт. Команда в итоге может недобрать очки. Тот, кого наигрывают, выглядит бледно, а сильного маринуют на скамье запасных или вообще в дубле. А потом оказывается, что тот, кого наигрывали, так и не "наигрался".
Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту". Это - потеря для "Шахтера"?
- Никто не знает истинного потенциала Коваленко. Был ли он действительно талантливым украинским игроком, как когда-то говорил Луческу, или он показал максимум за время своего пребывания в "Шахтере"? Потому что мы все помним, как Виктор начинал. В юношеской Лиге чемпионов поражал ворота соперников чуть ли не в каждом матче. А потом стал жертвой завышенных ожиданий болельщиков. Я склоняюсь ко второму варианту.
Футбол. Календарь второй части сезона 2020/21
Чемпионат Украины. Премьер-лига.
Четырнадцатый тур
13 февраля, суббота
14.00 "Минай", Ужгород - "Львов"
14.00 "Заря" Луганск - "Десна", Чернигов
17.00 "Динамо" Киев - "Олимпик", Донецк
17.00 "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Шахтер", Донецк
14 февраля, воскресенье
14.00 "Мариуполь", Донецкая обл. - "Александрия", Кировоград
17.00 "Днепр-1" - "Ингулец", Петрово, Кировоградская обл.
17.00 "Рух", Львов - "Ворскла", Полтава
Пятнадцатый тур
19 февраля, пятница
19.00 "Олимпик" - "Днепр-1"
20 февраля, суббота
14.00 "Мариуполь" - "Заря"
17.00 "Александрия" - "Минай"
19.30 "Львов" - "Колос"
21 февраля, воскресенье
14.00 "Ингулец -" Ворскла "
17.00 "Шахтер" - "Рух"
19.30 "Десна" - "Динамо"
Шестнадцатый тур
26 февраля, пятница
19.00 "Десна" - "Ингулец"
27 февраля, суббота
14.00 "Мариуполь" - "Днепр-1"
17.00 "Ворскла" - "Александрия"
19.30 "Колос" - "Рух"
28 февраля, воскресенье
14.00 "Минай" - "Олимпик"
17.00 "Шахтер" - "Заря"
19.30 "Львов" - "Динамо"
Семнадцатый тур - дальше указан базовый день, время начала матчей будет определяться по ходу турнира
6 марта, суббота
"Мариуполь" - "Ворскла"
"Днепр-1" - "Александрия"
"Ингулец" - "Колос"
"Рух" - "Десна"
"Заря" - "Львов"
"Динамо" - "Минай"
"Олимпик" - "Шахтер"
Восемнадцатый тур
13 марта, суббота
"Минай" - "Ингулец"
"Львов" - "Рух"
"Ворскла" - "Днепр-1"
"Александрия" - "Олимпик"
"Мариуполь" - "Колос"
"Заря" - "Динамо"
"Шахтер" - "Десна"
Девятнадцатый тур
20 марта, суббота
"Ворскла" - "Олимпик"
"Мариуполь" - "Минай"
"Ингулец" - "Александрия"
"Десна" - "Днепр-1"
"Колос" - "Заря"
"Динамо" - "Рух"
"Львов" - "Шахтер"
Двадцатый тур
3 апреля, суббота
"Мариуполь" - "Ингулец"
"Днепр-1" - "Львов"
"Минай" - "Колос"
"Десна" - "Олимпик"
"Движение" - "Заря"
"Александрия" - "Динамо"
"Ворскла" - "Шахтер"
Двадцать первый тур
10 апреля, суббота
"Рух" - "Минай"
"Ворскла" - "Львов"
"Олимпик" - "Колос"
"Десна" - "Александрия"
"Заря" - "Ингулец"
"Динамо" - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Шахтер"
Двадцать второй тур
17 апреля, суббота
"Ингулец" - "Рух"
"Мариуполь" - "Олимпик"
"Львов" - "Александрия"
"Колос" - "Днепр-1"
"Минай" - "Десна"
"Ворскла" - "Заря"
"Шахтер" - "Динамо"
Двадцать третий тур
24 апреля, суббота
"Мариуполь" - "Рух"
"Днепр-1" - "Минай"
"Колос" - "Ворскла"
"Львов" - "Десна"
"Заря" - "Олимпик"
"Динамо" - "Ингулец"
"Александрия" - "Шахтер"
Двадцать четвертый тур
1 мая, суббота
"Олимпик" - "Ингулец"
"Мариуполь" - "Львов"
"Рух" - "Александрия"
"Десна" - "Колос"
"Заря" - "Минай"
"Ворскла" - "Динамо"
"Шахтер" - "Днепр-1"
Двадцать пятый тур
8 мая, суббота
"Ингулец" - "Львов"
"Рух" - "Олимпик"
"Александрия" - "Колос"
"Ворскла" -"Десна"
"Днепр-1" - "Заря"
"Динамо" - "Мариуполь"
"Минай" - "Шахтер"
Двадцать шестой тур
15 мая, суббота
"Львов" - "Олимпик"
"Днепр-1" - "Рух"
"Мариуполь" - "Десна"
"Заря" - "Александрия"
"Колос" - "Динамо"
"Шахтер" - "Ингулец"
"Минай" - "Ворскла"
Кубок Украины
1/4 финала - 3 марта, среда
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Матчи национальной команды Украины
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28 марта, воскресенье
Украина - Финляндия, Львов
31 марта, среда
Украина - Казахстан, Львов
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7 июня, понедельник
Украина - Кипр
Лига чемпионов 2020/21 - матчи по вторникам и средам
1/8 финала
16/17 и 23/24 февраля, первые матчи
9/10 и 16/17 марта, повторные матчи
1/4 финала
19 марта, пятница - жеребьевка
6/7 апреля - первые матчи
13/14 апреля - повторные матчи
1/2 финала
19 марта, пятница - жеребьевка
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Финал - 29 мая, суббота, в Стамбуле, Турция
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8 апреля - первые матчи
15 апреля - повторные матчи
1/2 финала
19 марта, пятница - жеребьевка
29 апреля - первые матчи
6 мая - повторные матчи
Финал -26 мая, среда, в Гданьске, Польша
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