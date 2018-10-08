Чемпион мира полез драться со спарринг-партнером соперника

В ночь на воскресенье, 7 октября, на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе, США, состоялся самый ожидаемый бой последних лет в Абсолютном бойцовском чемпионате - UFC. Чемпион мира в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, 30 лет, победил главную звезду смешанных единоборств, ирландца 30-летнего Конора Макгрегора. Но послематчевые события могут лишить его чемпионского титула.

Ключевым в бою стало колоссальное преимущество уроженца Дагестана в борьбе. Он без проблем переводил соперника в партер. Там Конор думал только о том, чтобы меньше пропустить и не попасть на удушающий прием. Только в третьем раунде, когда соперники значительную часть времени провели в стойке - у Макгрегора что-то получалось и бой был конкурентный. Завершилось все в четвертом раунде. Хабиб снова перевел Конора в партер - провел удушающий прием и ирландец сдался.

После финального гонга Нурмагомедов перепрыгнул ограждение и бросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дениса. Тот оскорблял перед боем россиянина и его семью. Началась массовая драка. В то время команда дагестанца атаковала Конора в клетке. Вероятно, Нурмагомедова могут лишить титула чемпиона UFC и части премиальных. Он должен получить за бой почти $ 10 млн — 280,8 млн грн. Макгрегор - 1 млрд 404 млн грн. Больше ирландец получил только за боксерский поединок против Флойда Мейвезера - $ 80 млн - 2 млрд 246 млн 400 тыс. грн. В общем бой между Нурмагомедовым и Макгрегором принесет организаторам прибыль в размере $ 200 млн - 5 млрд 616 млн грн.

Хабиб Нурмагомедов начал свою карьеру в Полтаве. 13 сентября 2008 года он победил в первом раунде удушающим приемом Вусала Байрамова. За полтора года в Киеве Хабиб впервые стал чемпионом мира по боевому самбо. После этого провел девять поединков, выступая за киевский клуб "Комбат-ДОБРО". Отец и тренер Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов, учился в Полтаве и был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо.