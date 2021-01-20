Берлускони предсказал будущее

В начале 2000-х Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, владелец футбольного клуба "Милан" и целой медиаимперии, заявил, что футбол будущего — это футбол по телевизору. Что комфортный просмотр матчей на большом цветном экране со всеми подробностями в виде повторов с разных ракурсов со временем заменит хождение на трибуны стадионов.

Запомнить это предсказание меня заставила тогда бизнес-история этого человека. В молодые годы Берлускони рискнул последними деньгами, выкупив болото близ Милана. Впоследствии эта земля оказалась на пути к новому аэропорту и трассы автогонок "Формулы-1" и стала стоить в сотни раз дороже. Поэтому к его предсказаниям стоило прислушаться.

В те времена "Милан" был сильнейшей футбольной командой мира. Игры итальянского чемпионата, не говоря о матче Лиги чемпионов, собирали полные трибуны болельщиков, принося многомиллионную выручку от продажи билетов и другой сопутствующей продукции. Так что пророчество Берлускони забыли.

Теперь видим то, о чем итальянец предупреждал почти 20 лет тому назад.

Футбольные чемпионаты европейских стран и европейские клубные турниры проходят без болельщиков на трибунах. Зато телевизионные трансляции продолжают собирать сотни миллионов зрителей по всему миру. Что такое выручка от продажи нескольких десятков тысяч билетов по сравнению с доходами телекомпаний от десятков, если не сотен миллионов зрителей, которые смотрят поединки того же английского чемпионата по всей планете?

Итальянцы в этом вопросе несколько отстали от англичан и наделали ошибок, которые теперь понемногу исправляют. А произошло это потому, что не послушали когда-то Сильвио Берлускони, предсказавшего будущее.