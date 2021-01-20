Берлускони предсказал будущее

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 423
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 666
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 288
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1458
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 153
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1935
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 135
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 00:35

Берлускони предсказал будущее

  Комментировать

В начале 2000-х Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, владелец футбольного клуба "Милан" и целой медиаимперии, заявил, что футбол будущего — это футбол по телевизору. Что комфортный просмотр матчей на большом цветном экране со всеми подробностями в виде повторов с разных ракурсов со временем заменит хождение на трибуны стадионов.

Запомнить это предсказание меня заставила тогда бизнес-история этого человека. В молодые годы Берлускони рискнул последними деньгами, выкупив болото близ Милана. Впоследствии эта земля оказалась на пути к новому аэропорту и трассы автогонок "Формулы-1" и стала стоить в сотни раз дороже. Поэтому к его предсказаниям стоило прислушаться.

В те времена "Милан" был сильнейшей футбольной командой мира. Игры итальянского чемпионата, не говоря о матче Лиги чемпионов, собирали полные трибуны болельщиков, принося многомиллионную выручку от продажи билетов и другой сопутствующей продукции. Так что пророчество Берлускони забыли.

Теперь видим то, о чем итальянец предупреждал почти 20 лет тому назад.

Футбольные чемпионаты европейских стран и европейские клубные турниры проходят без болельщиков на трибунах. Зато телевизионные трансляции продолжают собирать сотни миллионов зрителей по всему миру. Что такое выручка от продажи нескольких десятков тысяч билетов по сравнению с доходами телекомпаний от десятков, если не сотен миллионов зрителей, которые смотрят поединки того же английского чемпионата по всей планете?

Итальянцы в этом вопросе несколько отстали от англичан и наделали ошибок, которые теперь понемногу исправляют. А произошло это потому, что не послушали когда-то Сильвио Берлускони, предсказавшего будущее.

Автор: Николай НЕСЕНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Берлускони предсказал будущее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 18486
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 17019
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 14760
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11241
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 8577
Спорт
У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом
У Яремчука есть шанс уйти на более сильный чемпионат летом
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли неинтересный матч
У "Динамо" не будет громких трансферов
У "Динамо" не будет громких трансферов Просмотров: 342
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена
Для владельцев наших футбольных клубов наступили благодатные времена Просмотров: 864
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити"
Зинченко логично остаться в "Манчестер Сити" Просмотров: 252
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 1028
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть