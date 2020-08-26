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четверг, 27 августа 2020 00:05

"Бавария" выиграла Лигу чемпионов

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В финальном матче Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила французский "Пари Сен-Жермен" — 1:0. Единственный гол забил 24-летний Кингсли Коман. Это случилось на 59-й мин

— Матч получился качественный по игре, но не зрелищный, — говорит футбольный эксперт Всеволод КЕВЛИЧ, 50 лет. — Стратегия "Баварии": играть просто, но надежно. Париж был импульсивнее, но не эффективнее. Когда все ждут твоего успеха, которого у тебя никогда не было, возникает определенное эмоциональное напряжение. Оно завершается ошибками.

У "Баварии" точность передач была привычная, а у французского клуба этот показатель стал хуже. Это еще один ключ для оценки матча. Эмоциональная настройка обеспечила победу "Баварии".

Я не сказал бы, что "звезды" обеих команд — Роберт Левандовски, Неймар и Килиан Мбаппе были в тени. У каждого были моменты. К этим футболистам было большое внимание защитников, поэтому они не имели много возможностей себя показать. Позволили другим игрокам больше быть на виду.

Хотел бы похвалить центральных защитников "Баварии". Они играли высоко, но смогли удержать индивидуально сильных и быстрых игроков атаки. Много говорят о роли вратаря "Баварии" Мануэля Нойера в финальном матче. Мне также импонировала игра правого защитника команды Йозуа Киммиха, который успевал одинаково качественно и эффективно работать на оборону и атаку.

Продолжаю изучать тренера "Баварии" Ханси Флика. Он возглавил команду в ноябре прошлого года. В свое время работал помощником Йоахима Лева в сборной Германии выиграл Кубок мира-2014. Понимает, что нужно для победы. Руководство клуба помогает ему спокойно, без нервов, адаптироваться и без лишних эмоций подходить к большим матчам. Эти факторы благоприятны для того, чтобы Флик стал топ-тренером.

6 титулов получила "Бавария" в Кубке Лиги чемпионов. Столько же у испанской "Севильи" в Кубке Лиги Европы УЕФА. В финальном матче турнира-2020 севильцы обыграли итальянский "Интер" — 3:2.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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