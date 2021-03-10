Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту

Украинка 19-летняя Ярослава Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы в прыжках в высоту в закрытых помещениях. Прыгнула на 2 м. На 2 см отстала Ирина Геращенко. Финишировала второй. Еще одно "золото" принесла нам Марина Бех-Романчук, 25 лет. Победила в соревнованиях прыгуний в длину - 6,92 м.

В октябре позапрошлого года Магучих завоевала "серебро" чемпионата мира в катарской Дохе. Прыгнула на 2,04 м. Чемпионка Мария Ласицкене из России опередила украинку только по количеству попыток. 2 февраля этого года на соревнованиях в словацком городе Банска-Быстрица Магучих установила новый рекорд Украины - 2,06 м. Этот прыжок стал четвертым лучшим за всю историю. До мирового рекорда болгарки Стефки Костадиновой остались 3 см.

Ярослава Магучих родилась в Днипре. Заниматься легкой атлетикой начала с 7 лет. Спорт появился в жизни благодаря сестре. В первом классе она взяла Ярославу на тренировку.

Сейчас Магучих студентка второго курса Днепровского высшего училища физической культуры. Ярославу тренирует Татьяна Степанова.

В этом году Магучих одержала четвертую победу.

Ее цель - выиграть Олимпийские игры. Главная конкурентка - трехкратная чемпионка мира Ласицкене, которая также прыгала на 2,06 м.