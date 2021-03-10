Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту

 
Ексклюзивы
1/5
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Можем потерять безвиз. Эксперт назвал причину
Просмотров: 693
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1107
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1242
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2367
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1548
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2214
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 315
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2214
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 972
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 576
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 05:50

Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту

  Комментировать
 

Украинка 19-летняя Ярослава Магучих выиграла "золото" чемпионата Европы в прыжках в высоту в закрытых помещениях. Прыгнула на 2 м. На 2 см отстала Ирина Геращенко. Финишировала второй. Еще одно "золото" принесла нам Марина Бех-Романчук, 25 лет. Победила в соревнованиях прыгуний в длину - 6,92 м.

В октябре позапрошлого года Магучих завоевала "серебро" чемпионата мира в катарской Дохе. Прыгнула на 2,04 м. Чемпионка Мария Ласицкене из России опередила украинку только по количеству попыток. 2 февраля этого года на соревнованиях в словацком городе Банска-Быстрица Магучих установила новый рекорд Украины - 2,06 м. Этот прыжок стал четвертым лучшим за всю историю. До мирового рекорда болгарки Стефки Костадиновой остались 3 см.

Ярослава Магучих родилась в Днипре. Заниматься легкой атлетикой начала с 7 лет. Спорт появился в жизни благодаря сестре. В первом классе она взяла Ярославу на тренировку.

Сейчас Магучих студентка второго курса Днепровского высшего училища физической культуры. Ярославу тренирует Татьяна Степанова.

В этом году Магучих одержала четвертую победу.

Ее цель - выиграть Олимпийские игры. Главная конкурентка - трехкратная чемпионка мира Ласицкене, которая также прыгала на 2,06 м.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 17262
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16587
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 12402
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 10395
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 7272
Спорт
"Заря" способна побороться за первое место
"Заря" способна побороться за первое место Просмотров: 9
Соседка стала бывшей
Соседка стала бывшей Просмотров: 36
"Динамо" оторвалось от "Шахтера" на три очка
"Динамо" оторвалось от "Шахтера" на три очка Просмотров: 9
У "Брюгге" проблемы в защите
У "Брюгге" проблемы в защите Просмотров: 27
Хачериди не сможет играть долго
Хачериди не сможет играть долго Просмотров: 477
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
1
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
Голосов: 506
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть