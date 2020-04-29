Ахметов выбросил деньги на ветер

2 сентября 2019 года Евгений Коноплянка подписал трехлетний контракт с "Шахтером". За игрока владелец клуба Ринат Ахметов заплатил 1,5 млн евро — 45 млн грн.

После жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов у "Шахтера" были хорошие шансы бороться за второе место в группе. "Манчестер Сити" рассматривался бесспорным фаворитом, а вот итальянская "Аталанта" и хорватское "Динамо" выглядели соперниками, которых можно побеждать.

Пригласив Коноплянку, "горняки" рассчитывали усилить атакующий потенциал команды и увеличить скамью запасных. Вместе с Тайсоном и Марлосом Евгений должен был образовать тройку атакующих полузащитников. У Манора Соломона и Тете не было необходимого опыта, чтобы на них могли твердо опереться в Лиге чемпионов.

Сначала экс-игрок "Шальке" должен приобрести физическую форму, потому что не проходил подготовку к сезону с немецкой командой. Время прошло, и оказалось, что Коноплянка не способен добавить класса "Шахтеру" в матчах Лиги чемпионов. Команда привыкла играть через своих лидеров Тайсона и Марлоса. Евгению нужно было принять второстепенные роли в команде, помогать в защите Исмаили. К такому футболу он не был готов. Ключевым игроком не стал, а только злоупотреблял индивидуальными действиями, которые приводили к потерям мяча.

В выездной встрече против "Манчестер Сити", которая состоялась в прошлом году в ноябре, вне игры оказались Тайсон и Марлос. Коноплянка не показал себя в этом матче как лидер команды. "Шахтер" серьезно прибавил в атаке после того, как Евгений покинул поле, и сыграл вничью — 1:1. В общем Коноплянка не может записать себе в актив ни один матч в Лиге чемпионов, да и команда из группы не вышла.

Ничего не изменилось после зимних сборов. Луиш Каштру не доверял опытному украинцу место в стартовом составе в матчах Лиги Европы против "Бенфики" и "Вольфсбурга". Хотя конкурент — Манор Соломон — был травмирован.

Факт: в еврокубках Коноплянка для "горняков" — не помощник. Его класс ниже, чем у имеющихся игроков.

Для "Шахтера" нет смысла делать ставку на Евгения в чемпионате. Нужно давать игровую практику Тете, Соломону, Фернандо. Возможно, больше будут играть молодые Михаил Мудрик и Сиприано.

И так получилось, что деньги за трансфер и зарплата Коноплянки — 210 млн грн выброшены на ветер.