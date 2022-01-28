Украинцы провалили спринт на чемпионате Европы по биатлону

Андрей Доценко показал лучшее время среди украинцев. Фото: Вiathlon.com.ua

В немецком Арбере в рамках чемпионата Европы по биатлону прошла мужская спринтерская гонка.

Победителем стал норвежец Эрленн Бентегор, серебряную медаль завоевал россиянин Никита Поршнев, а третье место занял немец Лукас Фратцшер.

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Украинские биатлонисты не попали даже в топ-40. Лучшим в составе нашей команды стал Андрей Доценко, с двумя кругами штрафа в пассиве занял 41 место. Виталий Труш пришел 55-м, а Тарас Лесюк на 56-м месте.

Чемпионат Европы в германском Арбере завершится 30 января. Биатлонисты возьмут паузу на зимнюю Олимпиаду в Пекине.