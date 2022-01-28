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пятница, 28 января 2022 12:08

Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022

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Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022
Юрай Санитра. Фото: biathlon.com.ua

После прилета сборной Украины по биатлону в Пекин старший тренер мужской команды Юрай Санитра получил в аэропорту положительный тест на коронавирус.

Он не сможет напрямую руководить командой во время подготовки к первым стартам Олимпийских игр-2022, сообщает biathlon.com.ua.

Оба ПЦР-теста дали положительный результат.

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Таким образом, Юрай вынужден отправиться на самоизоляцию. Теперь он сможет только консультировать спортсменов и других тренеров команды, Алексея Кравченко и Игоря Ященко, удаленно.

О сроках пребывания на самоизоляции и условиях возвращения к работе с командой пока точно не известно.

Неделю назад сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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