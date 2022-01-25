Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 25 января, в немецком Арбере стартует открытый чемпионат Европы 2022 года по биатлону.
В течение пяти дней спортсмены разыграют медали в восьми гонках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не хочу поднимать скандал" - Меркушина о ситуации в сборной Украины по биатлону
26 января
11:15 (время киевское) - мужская индивидуальная гонка;
15:00 - женская индивидуальная гонка.
28 января
11:30 - мужской спринт;
15:00 - женский спринт.
29 января
11:30 - мужская гонка преследования;
14:30 - женская гонка преследования.
30 января
11:30 - смешанная эстафета;
14:30 - одиночная смешанная эстафета.
Уже известно кто представит Украину в индивидуальных гонках.
В гонке мужчин будут соревноваться Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Виталий Труш и Андрей Орлик, а в гонке женщин - Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко и Анна Кривонос.
Комментарии