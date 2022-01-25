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среда, 26 января 2022 08:00

Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону

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Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону
Фото: IBU

Сегодня, 25 января, в немецком Арбере стартует открытый чемпионат Европы 2022 года по биатлону.

В течение пяти дней спортсмены разыграют медали в восьми гонках.

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26 января
11:15 (время киевское) - мужская индивидуальная гонка;
15:00 - женская индивидуальная гонка.

28 января
11:30 - мужской спринт;
15:00 - женский спринт.

29 января
11:30 - мужская гонка преследования;
14:30 - женская гонка преследования.

30 января
11:30 - смешанная эстафета;
14:30 - одиночная смешанная эстафета.

Уже известно кто представит Украину в индивидуальных гонках.

В гонке мужчин будут соревноваться Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Виталий Труш и Андрей Орлик, а в гонке женщин - Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Журавок, Валерия Дмитренко и Анна Кривонос.

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