Украинцы боролись за медали. Завершилась эстафета на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Пидручный является лидером сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

В итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась мужская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу одержала сборная Норвегии. Второй к финишу пришли россияне, а замкнули тройку немцы.

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Украина одержалашестое место. Богдан Цимбал использовал два дополнительных патрона и завершил первый этап на седьмой позиции.

Дмитрий Пидручный с двумя дополнительными патронами завершил второй этап на пятой позиции.

Антон Дудченко использовал четыре патрона и передал эстафету на седьмым.

Артем Прима на последнем этапе использовал три дополнительных патрона и финишировал на итоговом шестом месте..

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 10 марта. Сезон в биатлоне продлится зимней Олимпиадой в Пекине.