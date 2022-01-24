"Не хочу поднимать скандал" - Меркушина о ситуации в сборной Украины по биатлону

Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Анастасия Меркушина не попала в состав женской биатлонной сборной на Олимпиаду, хотя тренеры обещали ей поездку.

По словам спортсменки, наставник команды Урош Велепец подходил и к ней, и к Ирине Петренко, и к Дарье Блашко и обещал место в Пекине-2022.

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"Мы с Ирой немного скептически на это отреагировали, потому четко понимали расстановку сил, и кто за кем стоит.

Решение сложное, и я рассчитывала, что его примет тренер. Но поскольку тренер стоял на трассе и физически не мог во время гонки объявить составы... Кончено, это все обидно, неприятно.

Скажу честно, сейчас я знаю много вещей, то, что происходит, расстановку сил, но я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить во все колокола, потому что, в первую очередь, любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги, и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плохо. А я... это я.

Я не буду говорить, что я должна быть там, ибо, возможно, это не так. Конечно, мне хочется рвать рубашку и кричать "возьмите меня", но есть команда, и нужно в первую очередь думать о ней, а не о себе", - цитирует Меркушину XSPORT.ua.

Анастасия Меркушина по-прежнему может попасть на Олимпиаду-2022. Она является первой запасной женской сборной. Если кто-то из биатлонисток основной команды не сможет отправиться в Пекин, она ее заменит. Сейчас биатлонистка должна отправиться на стартующий 26 января чемпионат Европы.