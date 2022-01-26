Меркушина стала седьмой в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Анастасия Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

И вторая гонка дня на чемпионате Европы по биатлону в Арбере завершилась без подиума для украинских биатлонисток.

Хотя Анастасия Меркушина, лучшая в составе нашей команды, была очень близка к медали, которая вполне могла оказаться и золотой. Но обидный промах на втором рубеже помешал реализовать улучшающуюся с каждым днем готовность. Она показала третье время скорострельности в гонке, но финишировала лишь седьмой, пишет biathlon.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня украинцы стартуют на чемпионате Европы по биатлону

Такой же по качеству стрелковый результат продемонстрировала Ольга Абрамова. Но к этому турниру она не сумела подойти в оптимальной форме. В итоге - 26-е место.

Еще одной украинкой всего с минутой штрафа стала Валерия Дмитренко, которой фирменная точность позволила показать новый личный рекорд во взрослых международных стартах - 29-е место.

У Юлии Журавок 41-е место с тремя ошибками в стрельбе.

Вита Семеренко показала самый низкий результат в команде. Допустив три промаха, она финишировала за пределами зачетной зоны - 43-й.

Евгения Буртасова закончила гонку с золотом, Наталья Гербулова - с бронзой. Между двумя россиянками в итоге остановилась молдавская биатлонистка Алина Стремоус.

Завтра в Арбере день отдыха, после чего в пятницу спринты откроют серию из трех гонок подряд.