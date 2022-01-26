Лесюк финишировал шестым в первой гонке чемпионата Европы по биатлону

Тарас Лесюк. Фото: biathlon.com.ua

Чемпионат Европы-2022 по биатлону в Арбере стартовал сегодня индивидуальной гонкой у мужчин.

Тарас Лесюк провел эту гонку на отличном уровне. Единственный промах лишил украинца возможности побороться за медаль. Лесюку при качественном старте пришлось довольствоваться шестой позицией на финише, сообщает biathlon.com.ua.

Для Дениса Насыко 15-е место - тоже прекрасный результат, учитывая что индивидуальная гонка - не его специализация.

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Еще одним поводом для оптимизма можно считать второе в карьере попадание в зачетную зону Андрея Орлика. На 1,5 с. его опередил финишировавший 39-м Виталий Труш.

Андрей Доценко заработал семь минут штрафа и финишировал 83-м, а Руслан Ткаленко промахнулся восемь раз и в первой гонке чемпионата стал 86-м.

Выиграл гонку норвежец Сверре Дален Аспенс, вторым стал россиянин Антон Бабиков, третьим - немец Маттиас Дорфер.

Сегодня индивидуальную гонку также проведут женщины. Соревнования продлятся до 30 января.