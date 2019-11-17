Украина не позволила себе проиграть в Сербии

Команды играли почти на пустом стадионе

Сборная Украины сыграла вничью - 2:2 в Белграде последний отборочный матч к Евро-2020 против сборной Сербии.

Игра началась неудачно для украинцев. Уже на 8 минуте Матвиенко сыграл рукой в ​​собственной штрафной и Тадич хладнокровно реализовал пенальти.

Украина отыгралась на 32 минуте. Цыганков выполнил идеальный навес на Яремчука и Роман пробил головой.

В начале второй половины игры сербы вновь вышли вперед. Митрович воспользовался ошибкой Караваева и ударил в угол - 2:1.

Наши спасли игру на последней добавленной минуте. Беседин получил пас от Ярмоленко и ударил с разворота точно в "шестерку" - 2:2.

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Украина заняла первое место в группе и будет сеяной на Евро. Жеребьевка финальной части состоится 30 ноября