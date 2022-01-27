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пятница, 28 января 2022 09:00

Сегодня решится судьба Украины на Евро-2022 по футзалу. Что нужно, чтобы выйти в плей-офф

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Сегодня решится судьба Украины на Евро-2022 по футзалу. Что нужно, чтобы выйти в плей-офф
Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Сегодня, 28 января, решится судьба мужской сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу.

В третьем туре турнира в Нидерландах украинцы будут противостоять действующим чемпионам мира - португальцам.

Напомним, что в стартовом поединке "желто-синие" сенсационно уступили хозяевам, после чего неожиданно легко разгромили Сербию.

Португалия, выигравшая оба матча, имеет шесть очков и возглавляет таблицу. У Украины и Нидерландов по три балла. Сербы не набрали ни одного.

Подопечные Александра Косенко получат путевку в четвертьфинал при одном из трех условий.

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1. Украина одолевает Португалию.

Тогда турнира покинут либо португальцы, либо нидерландцы. Даже если последние переиграют сербов.

У трех команд будет по шесть очков. Поэтому будет считаться разница голов в личных встречах. У украинцев она, как минимум, будет равна "нулю". Было поражение 2:3 от хозяев, и к нему прибавится победа над пиренейцами. У Нидерландов разница мячей составляет -2.

Если Украина выиграет у Португалии более чем в пять голов, то действующий чемпион может остаться за бортом плей-офф. Что выглядит утопично.

2. Украина и Португалия играют вничью, а Нидерланды проигрывают Сербии.

Тогда у украинцев будет четыре очка, а у двух прямых конкурентов - по три. Если и хозяева сыграют вничью, то выше в таблице будут именно они.

3. Сербия победит Нидерланды

Украинцы могут и уступить португальцам. Однако тогда нужно будет, чтобы в параллельной встрече выиграли сербы. Но не с разницей в более чем восемь голов.

Тогда у трех команд будет по три очка, а "желто-синие" окажутся выше, потому что разгромили балканцев.

Букмекеры считают Португалией фаворитом в матче с Украиной. Наши футзалисты дважды играли с соперниками в финальных стадиях первенств Европы. И дважды проигрывали. Также было еще два товарищеских матча, в которых фиксировались ничьи.

Оба матча группы начнутся в 21:30 по Киеву, так что судьба сборной Украины решится поздно вечером.

Мужская сборная Украины принимает участие уже в 11-м чемпионате Европы. На последних пяти континентальных форумах "сине-желтые" неизменно вылетали на стадии четвертьфинала.

Лучшими достижениями являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

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28
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