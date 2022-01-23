Сокрушили Сербию. Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футзалу

Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

В воскресенье, 23 января, мужская сборная Украины провела свой второй поединок в финальной стадии чемпионата Европы по футзалу. Соперником "сине-желтых" была команда Сербии.

И сербы, и украинцы проиграли стартовые матчи на турнире. Наша команда сенсационно уступила Нидерландам, а балканцы прогнозировано потерпели поражение от Португалии.

Проигрыш еще и в этой встрече поставил бы крест на надежде Украины выйти в четвертьфинал. Ведь в последнем туре играть против португальцев, действующих чемпионов мира.

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"Сине-желтые" очень удачно начали игру и отличились на 2-й минуте. Отличился Михаил Зварыч, для которого это уже второй гол на данном континентальном форуме.

Вспоминая матч с нидерландцами, было волнение из-за того, что наши футзалисты снова могут расслабиться и сесть в оборону. Одно время, к слову, так и было. Сербы имели реальные возможности для взятия ворот. Дважды украинцы выбивали мяч фактически с линии ворот.

К счастью, повторения развития событий первого поединка не произошло. Украина довела счет до 4:0 еще в первом тайме. Сначала игрок сборной Сербии срезал мяч в свои ворота, после отличился Даниил Абакшин, а на последний минуте забил Игорь Чернявский.

Очень важно было не пропустить быстрый мяч в начале второй 20-минутки. С чем наша команда отлично справилась. Сербы, конечно, больше атаковали. Однако надежно и удачно в воротах действовал Кирилл Ципун.

На 34-й минуте Украина добила соперника, разыграв красивую комбинацию, которую точным ударом завершил Михаил Зварыч. Сербы заменили вратаря на пятого полевого игрока и все же пробили Ципуна. Однако прежде пропустили в пустые ворота после удара Игоря Корсуна.

Победа со счетом 6:1 оставляет украинцам хорошие шансы на выход в четвертьфинал. При равном количестве очков будут считаться личные встречи. Поэтому в последнем туре стоит болеть за Сербию в матче с Нидерландами. При таком раскладе "сине-желтые" даже могут проиграть Португалии, но разница голов будет лучше. Но это произойдет только в том случае, если нидерландцы проиграют следующие два поединка.

Португалия и Нидерланды свой матч 2-го тура проведут сегодня вечером. Украина впервые обыграла Сербию на европейских чемпионатах. До этого было два поражения.