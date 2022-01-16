Сборная Украины останется без поддержки на чемпионате Европы по футзалу

Сборная Украины по футзалу. Фото: futsal.com.ua

Групповая стадия чемпионата Европы по футзалу состоится при пустых трибунах.

Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов, сообщает Ассоциация футзала Украины.

По итогам пресс-конференции правительства страны стало известно, что до 25 января по стране продолжается полный локдаун, а посещать спортивные мероприятия запрещено. Итак, матчи группового этапа Евро-2022 состоятся без зрителей.

О том, будет ли возможным допуск болельщиков на матчи плей-офф станет известно позже.

Окончательный календарь матчей в группе 1 выглядит следующим образом:

19 января (Амстердам)

Сербия – Португалия

Нидерланды – Украина

23 января (Амстердам)

Сербия – Украина

Португалия – Нидерланды

27 января

Нидерланды – Сербия (Амстердам)

Украина – Португалия (Гронинген)

Турнир продлится с 19 января по 6 февраля.