Сборная Украины останется без поддержки на чемпионате Европы по футзалу

Групповая стадия чемпионата Европы по футзалу состоится при пустых трибунах.
Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов, сообщает Ассоциация футзала Украины.
По итогам пресс-конференции правительства страны стало известно, что до 25 января по стране продолжается полный локдаун, а посещать спортивные мероприятия запрещено. Итак, матчи группового этапа Евро-2022 состоятся без зрителей.
О том, будет ли возможным допуск болельщиков на матчи плей-офф станет известно позже.
Окончательный календарь матчей в группе 1 выглядит следующим образом:
19 января (Амстердам)
Сербия – Португалия
Нидерланды – Украина
23 января (Амстердам)
Сербия – Украина
Португалия – Нидерланды
27 января
Нидерланды – Сербия (Амстердам)
Украина – Португалия (Гронинген)
Турнир продлится с 19 января по 6 февраля.
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