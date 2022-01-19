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среда, 19 января 2022 23:35

Шок в первой же игре. Украина сенсационно проиграла на старте Евро-2022 по футзалу

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Шок в первой же игре. Украина сенсационно проиграла на старте Евро-2022 по футзалу
Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Мужская сборная Украины по футзалу неудачно стартовала на чемпионате Европы 2022 года.

В первой встрече группового этапа финальной стадии наша команда сенсационно проиграла хозяевам Нидерландам – 2:3.

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Для украинцев начало поединка оказалось удачным, ведь Михаил Зварыч открыл счет уже на первой минуте.

Первая половина так и закончилась со счётом 1:0.

На старте второй 20-минутки хозяева ошеломили наших футзалистов двумя голами. А на 30-й забили еще и третий мяч.

На последних минутах встречу "сине-желтые" начали штурмовать нидерландцев, используя пятого полевого игрока. Однако все, чего они добились, - это сократить счет после точного удара Петра Шотурмы.

Поражение 2:3 значительно уменьшает шансы сборной Украины на выход в четвертьфинал.

В другом матче группы Португалия одержала волевую победу над Сербией - 4:2.

Мужская сборная Украины принимает участие уже в 11-м чемпионате Европы по футзалу.

На последних пяти континентальных форумах "сине-желтые" постоянно вылетали на стадии четвертьфинала.

Из группы дальше выходят две лучшие команды.

Следующий матч украинцы сыграют 23 января против сербов.

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