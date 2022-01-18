Сегодня мужская сборная Украины по футзалу стартует на Евро-2022

Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Сегодня, 19 января, мужская национальная сборная Украины по футзалу стартует на чемпионате Европы, который принимают Нидерланды.

Первыми соперниками украинцев будут хозяева турнира. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Также в группу A попали команды Португалии и Сербии.

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Gazeta.ua предлагает вспомнить, как наша команда попала на турнир, а также какие шансы у нее на удачное выступление.

Путь на Евро-2022

Наша сборная начала борьбу за путевку на чемпионат Европы с третьего этапа квалификации, попав в один квартет с Хорватией, Данией и Албанией.

В стартовом поединке в конце января прошлого года украинцы на выезде разгромили Албанию - 10:3. Однако в следующих двух встречах уступили хорватам - 2:3 и 2:7. Особенно болезненным был домашний разгромный проигрыш.

В следующих трех матчах "сине-желтые" набрали максимальные девять очков и финишировали в группе вторыми. По регламенту путевки на Евро-2022 получали шесть лучших команд из влсьми, ставшие вторыми. Украина попала в эту шестерку и получила право сыграть в финальной части турнира.

Соперники

Нидерланды получили пропуск в финальную часть как хозяева.

Португалия уверенно выиграла свою группу в третьем раунде отбора, только дважды сыграв вничью и выиграв остальные четыре поединка.

Сербия в своем квартете пропустила вперед Боснию и Герцеговину. А так как сербы были одними из худших среди команд, занявших вторые места, их ждал плей-офф. Одолев Беларусь в обеих играх, балканцы попали на Евро-2022.

Шансы

Из каждой из четырех групп в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды.

Букмекеры прочат Украине победу на старте турнира над Нидерландами. До сих пор с этой страной наши футзалисты встречались только однажды. В далеком 2009 году они победили 4:1.

Фаворитами квартета считаются португальцы. Ничего удивительного в этом нет, ведь именно пиренейцы являются действующими чемпионами мира и Европы.

В случае успешного старта, главным конкурентом Украины в борьбе за второе место будут сербы. Игра запланирована на 23 января. С Сербией "сине-желтые" встречались дважды в истории. И оба раза наша команда проигрывала. Особенно досадным был проигрыш в четвертьфинале на Евро-2016.

Мужская сборная Украины примет участие уже в 11-м чемпионате Европы. На последних пяти континентальных форумах "сине-желтые" неизменно вылетали на стадии четвертьфинала. Лучшими достижениями являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003. В финалах украинцы уступили Испании и Италии соответственно. На чемпионатах мира лучшим достижением является четвертое место в 1996-м. На ЧМ-2020 Украина не квалифицировалась.