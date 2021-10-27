Показали, какой гол забила вратарь сборной Украины

Украина победила - 4:1. Фото: УАФ

Женская сборная Украины по футзалу играла против Финляндии в основном раунде квалификации чемпионата Европы по футзалу среди женщин.

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу наших девчонок, а последним голом сумела отметиться вратарь украинской команды. Сообщает "Трибуна".

Виктория Сагайдачная от своих ворот поразила чужие, подловив соперницу на ошибке. Получился зрелищный гол. Смотрим на 07:27.

К сожалению, ворота неприкосновенными удержать не удалось - Финляндия забила в концовке один гол. Конечный результат - 4:1.

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Благодаря этой победе Украина с первого места вышла на Евро. Мужская сборная Украины по футболу 16 ноября сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Это будет решающий матч за второе место в группе, которое позволяет вести борьбу за путевку на Кубок мира.