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четверг, 27 января 2022 19:39

Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу

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Поедет на чемпионат Европы: детали прихода Милевского в сборную Украины по мини-футболу
Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Артём Милевский, как уже сообщалось, стал амбасадором сборной и вернётся на поле в составе национальной команды по мини-футболу.

Сотрудничество с экс-нападающим киевского "Динамо" и сборной Украины прокомментировал президент федерации Евгений Донцов, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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"Артем Милевский, на наш взгляд, один из тех, кто является легендой украинского футбола, и очевидно, что ему ещё рано вешать бутсы на гвоздь. На эту тему мы с ним разговаривали и общались уже давно, ещё полгода назад. И это событие должно было произойти раньше, перед чемпионатом Европы в октябре прошлого года, который в итоге из-за пандемии перенесли. Первенство состоится теперь в июне, и Милевский будет одним из тех, кто представит нашу сборную.

Сама сборная ещё не сформирована. В конце марта будут отборочные игры по городам и регионам, потом финал в Киеве. И по его итогам новым главным тренером будет сформирована сборная Украины по мини-футболу. В ней будет максимум три-четыре бывших профессионала, а все остальные из аматорского футбола.

Для нас 2022 год очень важен, потому что чемпионат Европы, который состоится в июне в словацком Кошице, - это первое большое событие, предшествующее чемпионату мира, который в сентябре примет Киев", - сказал Донцов.

Артём Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года.

Мини-футбол отличается от футзала тем, что играют мячом пятого размера, как и в большом футболе. Одновременно на искусственном газоне в составе одной команды могут находиться от пяти до восьми игроков в зависимости от размеров поля.

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