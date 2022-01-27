"В моем сейфе только мыши" - Суркис рассказал о размере своего состояния

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о размере своего состояния.

По оценке СМИ, семей Суркисов владеет капиталом в €275 млн.

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"Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Может быть, они считают активы. Футбольный клуб "Динамо" Киев оценивается в сумму. К примеру, в 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба. Есть какой-то бизнес. Я не знаю, как они оцениваются. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф – можете проверить. Там только мыши сейчас. Может, и больше, если оценить все, что есть. Может быть, меньше. Я не понимаю, как они оцениваются.

Я не желаю оценивать. Я достаточно самодостаточный человек. У меня есть что позавтракать, что пообедать и что поужинать. Я езжу на хорошей машине", - заявил Суркис в эфире программы "Бомбардир"

Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 10 июня 2002 года. В текущем сезоне команда вылетела из еврокубков и занимает второе место в УПЛ, Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера".