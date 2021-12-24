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пятница, 24 декабря 2021 09:57

Возобновит карьеру? Милевский хочет вернуться в "Динамо"

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Возобновит карьеру? Милевский хочет вернуться в &quot;Динамо&quot;
Артём Милевский стал чемпионом Беларуси сезона-2019. Фото: ФК "Динамо" Брест

Бывший форвард сборной Украины и "Динамо" 36-летний Артём Милевский хочет вернуться в киевский клуб.

Милевский еще не знает точной роли, которую он хотел бы получить в "Динамо".

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"Мне очень хочется. Но к этому нужно прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить по телефону и без мата поговорить, как раньше. Мне это очень нравится.

Надеюсь, придет то время, когда я к нему приду и, думаю, мы сможем решить, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть... Тренерскую лицензию пока не хочу", – заявил футболист в эфире канала "Миля".

Контракт Милевского принадлежал "Динамо" с 2002 по 2013 годы. Также нападающий выступал в чемпионатах Турции, Румынии, Хорватии, России, Венгрии и Белоруссии.

В сентябре 2021 года Милевский объявил о завершении карьеры. Последним клубом футболиста был "Минай".

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