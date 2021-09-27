Милевский рассказал, почему завершил карьеру футболиста

Артем Милевский стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест. Фото: "Динамо" Брест

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский закончил с футболом, потому что не выдерживал нагрузок.

После завершения карьеры Милевский будет работать в медийной сфере.

"Решение принято давно. Мы понимали, что после "Миная" это будет конец. Но объявили позже. Мне было уже трудно. Хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит и уходит. Не ожидал столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно.

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Легенда? Легенды - это Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский. А мы уже после них.

Приятно, что Андрей Ярмоленко прислал пожелания после завершения карьеры. Что дальше? Есть канал Youtube "Миля". И главное - выбрать правильный путь. Тренерская работа? Пока нет, но жизнь покажет ", - сказал Милевский в программе "Профутбол".

Артем Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го до 2013 года, отыграв киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами. За плечами Милевского выступления за украинские "Борисфен" и "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Гайдук" и "Сплит", румынский "Конкордии", российский "Тосно", венгерский "Кишварда" и белорусское "Динамо" Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил восемь голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом Кубка мира 2006 года.