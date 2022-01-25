Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале

Сальто Игоря Чернявского. Фото: gettyimages.com

Футзальная сборная Украины сначала шокировала всех проигрышем от Нидерландов на чемпионате Европы, но во втором матче разгромила Сербию.

Букмекеры были уверены, что нашим игрокам ничего не светит во встрече с балканцами. Счет на табло доказал другое.

Украина победила 6:1 и сохранила неплохие шансы на проход в следующую стадию.

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В конце игры были разные моменты. Наши футзалисты не смогли забить в пустые ворота с нескольких метров, зато точно пробили со своей половины поля.

А сальто Игоря Чернявского запомнится по всей Европе.

Победа со счетом 6:1 оставляет украинцам хорошие шансы на выход в четвертьфинал. При равном количестве очков будут считаться личные встречи. Поэтому в последнем туре нужно болеть за Сербию в матче с Нидерландами. При таком раскладе "сине-желтые" даже могут проиграть Португалии, но разница голов будет лучше. Это произойдет только в том случае, если нидерландцы проиграют следующий поединок.