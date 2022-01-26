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Сборная Украины планирует спарринг, если проигрывает Шотландии в плей-офф ЧМ-2022

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Сборная Украины планирует спарринг, если проигрывает Шотландии в плей-офф ЧМ-2022
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Сборная Украины 19 марта начнет сбор перед матчем плей-офф ЧМ-2022 против команды Шотландии, который состоится в Глазго 24 марта.

К этой игре подопечные Александра Петракова будут готовиться в Киеве на базе донецкого "Шахтера" в Святошино.

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Если украинцы смогут обыграть британцев в Глазго, то 29 марта команду ждет выездная встреча с Австрией или Уэльсом за право квалифицироваться на чемпионат мира.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, также прорабатывается вариант проведения товарищеского матча, если украинцы не смогут обыграть Шотландию.

В таком случае подопечные Александра Петракова проведут товарищеский матч 29 марта в одной из европейских стран. Скорее всего, товарищеский матч будет с той сборной, которая проиграет во втором полуфинале плей-офф.

Чтобы выйти на ЧМ-2022, сборной Украины по футболу нужно выиграть два гостевых матча в марте.

Чемпионат мира в Катаре состоится в ноябре-декабре этого года.

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