Сборная Украины определилась, где будет принимать соперников в матчах Лиги наций

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Сборная Украины определилась, где будет принимать домашние матчи Лиги наций-2022.

Команда Александра Петракова сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" и во Львове на "Львов-Арене", сообщает vZbirna.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Шевченко не нужно возглавлять сборную Польши

11 и 14 октября украинцы будут принимать Армению и Ирландию во Львове, а 26 сентября Шотландию будут принимать в столице.

Резервным местом для этих встреч остается Харьков.

Команда Петракова начнет турнир с двух выездов – 4 июня в Ирландию и 7 в Шотландию.

Сборная Украины вылетела из дивизиона Лиги наций. Тогда команда Шевченко заняла место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. 24 марта Украина сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.