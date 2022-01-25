Сборная Украины определилась, где будет принимать соперников в матчах Лиги наций

Сборная Украины определилась, где будет принимать домашние матчи Лиги наций-2022.
Команда Александра Петракова сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" и во Львове на "Львов-Арене", сообщает vZbirna.
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11 и 14 октября украинцы будут принимать Армению и Ирландию во Львове, а 26 сентября Шотландию будут принимать в столице.
Резервным местом для этих встреч остается Харьков.
Команда Петракова начнет турнир с двух выездов – 4 июня в Ирландию и 7 в Шотландию.
Сборная Украины вылетела из дивизиона Лиги наций. Тогда команда Шевченко заняла место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.
24 марта Украина сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.
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