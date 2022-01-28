Сага завершилась. Назвали имя нового тренера сборной Польши

У Адама Навалка уже есть опыт работы со сборной Польши. Фото:Рzpn.pl

64-летний Адам Навалка станет новым наставником сборной Польши.

Навалка уже достиг договоренности с Польским футбольным союзом о работе со сборной, сообщает Weszlo.

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Теперь осталось только подождать согласия руководителя польского футбола Цезаря Кулеши на назначение тренера.

Другим кандидатом в должность был тренер "Гурника" Ян Урбан.

На работу претендовал украинский тренер Андрей Шевченко, но украинец не смог расторгнуть контракт с "Дженоа".

Адам Навалка руководил сборной Польши с 2013 по 2018 год. Вывел "кадру" на Евро-2015 и Кубок мира-2018. 24 марта сборная Польши проведет первый стыковой матч Кубка мира против России в Москве. Предыдущий наставник сборной Польши Пауло Соуза расторг контракт в одностороннем порядке и возглавил бразильский "Флайменго".